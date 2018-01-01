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      Boeing решила приостановить производство 737 MAX

      17.12 02:29Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". При этом в компании отметили, что проводить увольнения сотрудников "в настоящее время" не планируют.

      Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Компания намерена пока сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов. Когда возобновится выпуск злополучных лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.

      "Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, поскольку сертификация переносится на 2020 г. Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов", - говорится в сообщении компании.

      Производство приостановят на заводе Boeing в Рентоне, расположенном в штате Вашингтон. По информации агентства Associated Press, на нем заняты 12 тыс. человек, однако в компании заверили, что увольнения из-за вынужденной паузы в настоящее время не планируются.

      Накануне, в ожидании решения аэрокосмического гиганта, инвесторы уже начали избавляться от акций проблемной компании. Как писали ранее "Вести. Экономика", акции самого производителя потеряли почти 4,5%. Кроме того, пострадала капитализация его поставщиков. Так, бумаги Spirit AeroSystems оказались в аналогичном минусе, а котировки французской Safran на парижской Euronext упали больше чем на 2%.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, Франция, сертификация, Safran, 737 MAX, приостановка производства, Spirit AeroSystems Holding

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