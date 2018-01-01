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      Промсубсидии увяжут с локализацией

      17.12 02:35Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Правительство решило дифференцировать выплаты автопроизводителям.

      Фото: lada.ru

      Выплаты промышленных субсидий автопроизводителям будут дифференцироваться в зависимости от уровня локализации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов, прошедшего 16 декабря.

      "Дифференциации быть. Ориентир будет — самый высоколокализованный производитель в сегменте по балльной системе 719-го постановления. От этого будет рассчитываться уровень компенсации утильсбора. Методология будет дорабатываться, до конца недели обещали представить. Это было довольно неожиданно для всех", - цитирует агентство собеседника.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", с предложением о повышении нагрузки по утильсбору на импортные автомобили и ее минимизации для локальных автопроизводителей в октябре выступил Минпромторг. Ведомство гарантировало компенсацию компаниям, заключившим специнвестконтракты.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, автопром, локализация, Дмитрий Козак, утильсбор, промышленные субсидии, дифференциация

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