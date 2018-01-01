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      Фьючерсы на кофе показали наибольший однодневный рост с 2015 года

      17.12 02:38Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Опасения на рынке растут из-за сообщений о плохом урожае в Бразилии и других южно- и латиноамериканских странах.

      Кофейный переполох на рынке: на фоне сообщений о плохом урожае в Бразилии и других странах Южной и Латинской Америки фьючерсы на кофе взлетели за день на 7,56% до $1,3895 за фунт. Такого бурного роста не было с 2015 г. За год сырье для бодрящего напитка уже прибавило 38%, и цены находятся на уровне трехлетнего максимума.

      Международная кофейная организация (IOC) сообщила о резком сокращении запасов бразильского сырья на своих складах: всего 975 60-килограммовых мешков из общего объема в 2 млн.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", по прогнозам организации, в следующем году спрос на кофе превысит предложение больше чем на 500 тыс. мешков.

      Производители объясняют возникший дефицит тем, что в этом сезоне прошло слишком мало дождей, что и вызвало неурожай. "В этом году у нас дефицит. Бразилия, крупнейший производитель, производит меньше кофе. В Бразилии полугодовой цикл урожая, поэтому всегда есть успешный год и провальный. За год до этого у нас был рекордный урожай", - прокомментировал ситуацию CNBC директор по торговле Comexim USA Родриго Коста, отметив, что люди за тот год слишком расслабились.

      При этом, как сообщил CNBC генеральный директор KKM Financial Джефф Килбург, есть опасения, что некоторые производители, уже продавшие свой кофе по фьючерсам, сам продукт поставить не смогут. И это усиливает панику на рынке.

      Рубрики: США и Канада, Латинская Америка, АПК

      Метки: США, Бразилия, дефицит, засуха, кофе, Южная Америка, Латинская Америка, IOC, фьючерсы на кофе

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