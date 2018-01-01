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      Минфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ

      17.12 02:49Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Речь идет о налоговых льготах для Приобского месторождения, разработкой которого занимаются "Роснефть" и "Газпром нефть".

      Фото: "НефтьГазИнформ"

      Как сообщил "Коммерсанту" Алексей Сазанов, возглавляющий департамент налоговой и таможенной политики ведомства, кабмину предложена новая схема по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения. По словам Сазанова, Минфин может отказаться от введения НДПИ на попутный нефтяной газ по цене 385 руб. за 1 тыс. куб. м как компенсации выпадающих доходов, однако при этом ведомство предлагает ограничить действие налогового вычета.

      "Если цена нефти опустится ниже базовой, вычет предоставляться не будет. А между базовой и некой фиксированной ценой - это будет линейная возрастающая функция", - цитирует чиновника издание.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", изначально Минфин выступал за повышение НДПИ на нефть и введение налога на попутный нефтяной газ. В ведомстве отмечали, что это вынужденная мера, связанная с выпадением доходов из-за предоставления льгот по Приобскому месторождению.

      Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" разрабатывает его северную часть, "Газпром нефть" - южную. Льготы предоставляют за счет вычетов из НДПИ в течение десяти лет с 2020 г. в размере 46 млрд руб. в год для "Роснефти" и 13,5 млрд руб. в год для "Газпром нефти". В обмен нефтяные компании обещали увеличить инвестиции в освоение этого месторождения.

      По словам первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова, инвестстимулы Приобскому месторождению позволят компании до 2025 г. дополнительно добыть на нем более 70 млн тонн нефти. "Роснефть" оценила дополнительные налоговые поступления государству в 660 млрд руб., а дополнительный дивидендный поток - в 120 млрд руб.

      Рубрики: Финансы, Энергетика

      Метки: Россия, налоговые льготы, Минфин, Роснефть, НДПИ, Газпром нефть, попутный нефтяной газ, Приобское месторождение

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