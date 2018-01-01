ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      В 2019 году количество жалоб на коллекторов стало рекордным

      17.12 02:49Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". По информации Федеральной службы судебных приставов, за 10 месяцев этого года было подано на 35% больше обращений, чем годом ранее.

      С января по октябрь текущего года ФССП зафиксировала 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности. В прошлом году показатель за аналогичный период составил 17,4 тыс. обращений. Таким образом, отмечают "Известия", за год показатель вырос на 35%, став рекордным с момента наделения приставов надзорными функциями в 2017 г.

      При этом в ФССП изданию пояснили, что наибольший рост наблюдается среди обращений по поводу действий "черных кредиторов" и взыскателей: в этом году на 70% больше, чем в прошлом, - 2,7 тыс. обращений.

      В общей сложности за 10 месяцев суды назначили штрафов за нарушения на 91,9 млн руб. Это на 48,5% больше, чем годом ранее.

      В ФССП информацию о категориях жалоб раскрывать не стали, однако таковой поделилась Национальная ассоциация коллекторских агентств, в которую также сообщают о недопустимом поведении взыскателей. С января по октябрь этого года обращения в НАПКА выросли на 20%, превысив 5,5 тыс.

      "Чаще всего за это время коллекторы превышали разрешенное количество контактов с должниками. На этот пункт пришелся 31% всех жалоб. В 22% взыскатели звонили другим людям. В 17% раскрывали персональные данные должников. 8% обращений пришлось на психологическое давление. Часть поступивших жалоб направлена на действия МФО, банков, а также на "черных кредиторов" и не включенных в реестр ЦБ взыскателей, которые действуют вне правового поля", - сообщает издание.

      При этом, как пояснили изданию приставы, самые жесткие методы работы применяют микрофинансовые организации и организации, не включенные в реестр коллекторов. Рост количества обращений эксперты связывают с повышением информированности должников.

      Рубрики: Регионы России, Финансы

      Метки: Россия, ФССП, коллекторы, жалобы, МФО, закон о коллекторах, черные кредиторы, НАПКА, взыскатели

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить