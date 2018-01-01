В 2019 году количество жалоб на коллекторов стало рекордным

По информации Федеральной службы судебных приставов, за 10 месяцев этого года было подано на 35% больше обращений, чем годом ранее.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".С января по октябрь текущего года ФССП зафиксировала 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности. В прошлом году показатель за аналогичный период составил 17,4 тыс. обращений. Таким образом, отмечают "Известия", за год показатель вырос на 35%, став рекордным с момента наделения приставов надзорными функциями в 2017 г.При этом в ФССП изданию пояснили, что наибольший рост наблюдается среди обращений по поводу действий "черных кредиторов" и взыскателей: в этом году на 70% больше, чем в прошлом, - 2,7 тыс. обращений.В общей сложности за 10 месяцев суды назначили штрафов за нарушения на 91,9 млн руб. Это на 48,5% больше, чем годом ранее.В ФССП информацию о категориях жалоб раскрывать не стали, однако таковой поделилась Национальная ассоциация коллекторских агентств, в которую также сообщают о недопустимом поведении взыскателей. С января по октябрь этого года обращения в НАПКА выросли на 20%, превысив 5,5 тыс."Чаще всего за это время коллекторы превышали разрешенное количество контактов с должниками. На этот пункт пришелся 31% всех жалоб. В 22% взыскатели звонили другим людям. В 17% раскрывали персональные данные должников. 8% обращений пришлось на психологическое давление. Часть поступивших жалоб направлена на действия МФО, банков, а также на "черных кредиторов" и не включенных в реестр ЦБ взыскателей, которые действуют вне правового поля", - сообщает издание.При этом, как пояснили изданию приставы, самые жесткие методы работы применяют микрофинансовые организации и организации, не включенные в реестр коллекторов. Рост количества обращений эксперты связывают с повышением информированности должников.