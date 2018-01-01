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      Добросовестных участников госзакупок хотят поощрить

      17.12 03:43Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". ФАС предложила создать рейтинг деловой репутации, однако точки зрения регуляторов по поводу этого механизма пока не сошлись.

      По словам замглавы ФАС Михаила Евраева, служба рассчитывает на создание механизма рейтинга деловой репутации, при помощи которого будут поощряться добросовестные участники закупочных процедур, заявил замглавы ведомства Михаил Евраев на встрече компаний-поставщиков по госзаказу (регулируется законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) с представителями исполнительной и законодательной власти, организованной "Интерфаксом".

      "Он необходим, но эта история сложная: у регуляторов разные точки зрения на этот механизм. С нашей точки зрения, идея правильная", - заявил Евраев на встрече компаний-поставщиков по госзаказу с представителями исполнительной и законодательной власти, организованной "Интерфаксом".

      ФАС предполагает, что рейтинг станет инструментом для поощрения добросовестных поставщиков и будет рассчитываться автоматически на основании данных ЕИС: количестве исполненных контрактов, их цене и качестве выполнения. Для компаний, вошедших в рейтинг, служба предлагает в несколько раз снизить финансовое обеспечение заявки или контракта.

      Как отметили в ходе встречи представители компаний-поставщиков, одна из наиболее актуальных проблем для них - недобросовестные поставщики, "перекупщики", у которых нет опыта, квалификации и ресурсов для выполнения обязательств по контракту. Такие участники конкурсов выигрывают их за счет демпинга. При этом зачастую они не выполняют свои обязательства по контрактам, а претензионная работа с ними занимает до полугода. Заказчикам слишком невыгодно вступать в длительные судебные разбирательства, пытаться включить таких партнеров в Реестр недобросовестных поставщиков, и они зачастую идут на расторжение контракта по соглашению сторон.

      Представители сообщества подчеркнули необходимость оперативной коррекции данных в "Каталоге товаров, работ, услуг" (КТРУ) Единой информационной системы в сфере закупок: в нем встречаются позиции, в которых соответствующие характеристики заточены под конкретного производителя.

      Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Росфинмониторинг", около 3 тыс. поставщиков по контрактам на общую сумму 130 млрд руб., заключенным в рамках нацпроектов, оказались недобросовестными поставщиками. По подсчетам экспертов "СПАРК-Маркетинга", доля закупок с демпингом участников остается стабильной и составляет около 6%. "При этом количество расторгнутых и исполненных менее чем на 50% от объема контрактов сократилось в 2019 г. вдвое по сравнению с 2018 г. с 2,71% до 1,23%, заказчики практически не ведут претензионную работу из-за отсутствия инструментов воздействия на недобросовестных поставщиков", - отмечает агентство со ссылкой на экспертов.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Россия, ФАС, госзакупки, Михаил Евраев, СПАРК, перекупщики, Реестр недобросовестных поставщиков

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