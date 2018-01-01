Добросовестных участников госзакупок хотят поощрить

ФАС предложила создать рейтинг деловой репутации, однако точки зрения регуляторов по поводу этого механизма пока не сошлись.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".По словам замглавы ФАС Михаила Евраева, служба рассчитывает на создание механизма рейтинга деловой репутации, при помощи которого будут поощряться добросовестные участники закупочных процедур, заявил замглавы ведомства Михаил Евраев на встрече компаний-поставщиков по госзаказу (регулируется законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) с представителями исполнительной и законодательной власти, организованной "Интерфаксом"."Он необходим, но эта история сложная: у регуляторов разные точки зрения на этот механизм. С нашей точки зрения, идея правильная", - заявил Евраев на встрече компаний-поставщиков по госзаказу с представителями исполнительной и законодательной власти, организованной "Интерфаксом".ФАС предполагает, что рейтинг станет инструментом для поощрения добросовестных поставщиков и будет рассчитываться автоматически на основании данных ЕИС: количестве исполненных контрактов, их цене и качестве выполнения. Для компаний, вошедших в рейтинг, служба предлагает в несколько раз снизить финансовое обеспечение заявки или контракта.Как отметили в ходе встречи представители компаний-поставщиков, одна из наиболее актуальных проблем для них - недобросовестные поставщики, "перекупщики", у которых нет опыта, квалификации и ресурсов для выполнения обязательств по контракту. Такие участники конкурсов выигрывают их за счет демпинга. При этом зачастую они не выполняют свои обязательства по контрактам, а претензионная работа с ними занимает до полугода. Заказчикам слишком невыгодно вступать в длительные судебные разбирательства, пытаться включить таких партнеров в Реестр недобросовестных поставщиков, и они зачастую идут на расторжение контракта по соглашению сторон.Представители сообщества подчеркнули необходимость оперативной коррекции данных в "Каталоге товаров, работ, услуг" (КТРУ) Единой информационной системы в сфере закупок: в нем встречаются позиции, в которых соответствующие характеристики заточены под конкретного производителя.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Росфинмониторинг", около 3 тыс. поставщиков по контрактам на общую сумму 130 млрд руб., заключенным в рамках нацпроектов, оказались недобросовестными поставщиками. По подсчетам экспертов "СПАРК-Маркетинга", доля закупок с демпингом участников остается стабильной и составляет около 6%. "При этом количество расторгнутых и исполненных менее чем на 50% от объема контрактов сократилось в 2019 г. вдвое по сравнению с 2018 г. с 2,71% до 1,23%, заказчики практически не ведут претензионную работу из-за отсутствия инструментов воздействия на недобросовестных поставщиков", - отмечает агентство со ссылкой на экспертов.