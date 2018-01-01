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      Япония кредитует США в одиночку. Китай остается далеко позади

      17.12 06:28Распечатать

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Япония продолжает удерживать звание крупнейшего кредитора США, а Китай занимает вторую строчку. Однако действия стран за последние месяцы сильно расходятся.

      Из последних данных Минфина США за октябрь следует, что КНР продолжила сбрасывать долговые бумаги США, а Япония, напротив, продолжила покупать.

      Zerohedge

      При этом стоит отметить, что общий объем вложений Китая в госдолг США составил $1,1 трлн - минимум с апреля 2017 г.

      Япония за месяц нарастила вложения на $20 млрд и оторвалась от ближайшего преследователя на максимальную величину с 2008 г.

      Zerohedge

      Добавим, что Бельгия (которая рассматривается как источник офшорных вложений Китая), Каймановы острова (хедж-фонды) и саудиты - все продали достаточно крупные объемы казначейских облигаций.

      Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн до $10,697 млрд. При этом большая часть этой суммы - это краткосрочные бумаги.

      На краткосрочные бумаги приходится $8,12 млрд, на долгосрочные - $2,57 млрд.

      Цифры крайне небольшие: еще весной прошлого года из-за санкционных рисков наша страна распродала почти все облигации американского правительства.

      Если же говорить о госдолге США в целом, то его объем в руках зарубежных инвесторов за отчетный месяц вырос на $1,6 млрд до $6,78 трлн.

      Zerohedge



      Однако центральные банки избавляются от трежерис уже в течение 14 месяцев подряд .

      Zerohedge

      Как известно, многие ЦБ стараются снизить свою зависимость от доллара и уже несколько лет активно скупают золото. При этом к такому подходу приходят все больше регуляторов, в том числе и европейских.

      Рубрики: Облигации, ЦБ мира

      Метки: США, Япония, Китай, Россия, облигации, госдолг США, трежерис, treasuries

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