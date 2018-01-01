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      Слабый доллар: сбудется ли мечта Трампа?

      17.12 07:24Распечатать

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Доллар не выглядел так шатко с начала 2018 г., и всё больше стратегов ждут дальнейшего ослабления, но уверены в этом не все.

      Для дальнейшего значительного снижения доллара евро и юаню нужно будет существенно укрепиться, а это пока кажется маловероятным, отмечает Goldman Sachs Group Inc.

      Угроза новых американских пошлин на европейские товары создает трудности для единой валюты, а торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином продолжает оказывать давление на юань, приводит Bloomberg мнение стратегов банка. И хотя стороны договорились о первой части сделки, это всего лишь маленький шаг на пути к прекращению торговой войны.

      "Попридержите коней, - советуют долларовым "медведям" в обзоре от 15 декабря Зак Пандл и другие стратеги американского банка. - Хотя мы понимаем логику, связанную с широкой картиной, мы не уверены в частных доводах, по крайней мере в перспективе ближайших нескольких месяцев".

      Недавнее сворачивание американских пошлин на китайские товары не оправдало ожиданий Goldman. И все же у аналитиков "могло бы быть больше уверенности в шортах по доллару" к широкому числу валют, если бы экономический рост за пределами США ускорился, написали они.

      Доллар может показать худший квартальный результат с первых трех месяцев 2018 г., в то время как трейдеры, воодушевленные торговым перемирием между США и Китаем и победой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на выборах, предпочли ему рисковые активы.

      Доходность 10-летних казначейских бумаг США поднялась до 1,84%.

      Несмотря на недавнее снижение доллара, "медведи" пока не одержали верх. Хотя индикатор разворота риска по одномесячным опционам на доллар США относительно основных валют резко упал, он находится у уровней, указывающих на то, что контракты колл и пут почти сбалансированы.

      Рубрики: Валютный рынок, Будущее

      Метки: доллар, евро, юань, forex, валютный рынок

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