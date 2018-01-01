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      Rambler хочет вывести спор с Nginx из уголовной плоскости

      17.12 04:38Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Совет директоров компании решил, что заявление о возбуждении уголовного дела нужно отозвать.

      Фото: telecomtimes.ru

      Совет директоров компании решил, что разбирательство по интеллектуальным правам в случае необходимости нужно вести в гражданско-правовом поле.

      Кроме того, менеджменту российского интернет-холдинга поручено ознакомить основателей Ngnix и представителей ее американского владельца F5 Networks с документами, ставшими поводом для конфликта, и обсудить их, а также расторгнуть договор с кипрской Lynwood Investments, представляющей интересы Rambler.

      Именно она подала заявление о возбуждении уголовного дела. Однако бизнес- и IT-сообщество сочло такой метод разбирательства неприемлемым, с чем согласились и в самом холдинге, и в Сбербанке, ставшем в этом году его совладельцем.

      Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 г. он вместе с еще одним сотрудником холдинга, Максимом Коноваловым, основал компанию NGINX. Весной 2019 г. ее купила за $670 млн американская F5.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Россия, Сбербанк, уголовное дело, интеллектуальные права, Rambler Group, Nginx, Lynwood Investments, Максим Коновалов, F5 Networks, Игорь Сысоев

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