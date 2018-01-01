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      Рекорды российского рынка: каким будет следующий год?

      17.12 07:18Распечатать

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Российский фондовый рынок бьет рекорды. Конец года, как и почти весь текущий, проходит на мажорной ноте: рубль укрепился до максимума за полтора года.

      Индекс Мосбиржи преодолел отметку 3 тыс. пунктов и обновил исторический максимум. Валютный индекс РТС показал еще более уверенный рост и закрылся выше отметки 1500 пунктов.

      Вся эта эйфория происходит на фоне позитивного внешнего фона. Федрезерв продолжает активно снабжать рынки ликвидностью, а соглашение Китая и США по первой части сделки лишь улучшает общую картину.

      Цены на нефть торгуются на максимумах с 17 сентября.

      На этом фоне очень уверенно себя чувствует рубль.

      Доллар на Московской бирже повторно протестировал минимумы с лета прошлого года, и пока сложно сказать, есть ли вероятность ослабления национальной валюты.

      Рубль поддерживают и внутренние факторы. На следующей неделе предстоят основные налоговые выплаты, однако эксперты считают, что компании уже сейчас начинают готовить рублевую ликвидность, так как в связи с католическим Рождеством активность на рынках будет невысокой.

      Также стоит отметить, что в ближайшие дни пройдет экспирация срочных контрактов на Московской бирже и этот фактор будет оказывать влияние на динамику цен.

      Добавим, что крайне уверенно чувствуют себя и другие валюты развивающихся стран. В сегменте emerging markets по отношению к доллару лучше рубля смотрелся только южноафриканский ранд, который укрепился на 1,06%, и бразильский реал, который прибавил 0,9%. Аутсайдером стала турецкая лира: она подешевела на 0,87%.

      Если говорить о перспективах следующего года, то в реальности прогнозировать достаточно сложно. Наглядным примером как раз является этот год, ведь еще в конце 2018 г. мировые рынки буквально летели в пропасть, а Федрезерв настаивал на ужесточении политики, но все изменилось буквально в один миг.

      Не исключено, что подобные развороты ждут и в будущем. Пока же мы видим, что и Федрезерв, и ЕЦБ делают все, чтобы ликвидность текла на финансовые площадки рекой. Это сейчас и обеспечивает рост стоимости рисковых активов, причем для коррекции нет даже поводов.

      Рубрики: Акции, Валютный рынок

      Метки: рубль, РТС, индексы, рынки, валютный рынок, Московская биржа

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