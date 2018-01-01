Топ-10 самых популярных достопримечательностей мира в 2019 году

Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 г. Они были определены по результатам анализа данных о бронировании билетов для посещения этих мест, сообщает Trip Advisor.

1. Колизей, Рим, Италия Второй год подряд лидером списка становится римский Колизей. Экскурсия по гладиаторской арене – обязательная часть программы при посещении туристами итальянской столицы.

2. Лувр, Париж, Франция Лувр — на втором месте. В этом парижском музее находится "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, а также другие знаменитые картины и коллекции предметов разных веков.

3. Музеи Ватикана Музеи Ватикана — на третьем месте рейтинга. Там туристы не только знакомятся с произведениями искусства, но и могут увидеть Папу Римского на еженедельной папской аудиенции.

4. Статус Свободы, Нью-Йорк, США



Статуя Свободы — колоссальная скульптура в стиле неоклассицизма, расположенная в США на острове Свободы, находящемся в Верхней Нью-Йоркской бухте примерно в 3 км к юго-западу от южной оконечности острова Манхэттен.



Была сооружена как подарок США от Франции ко Всемирной выставке 1876 г. и столетию американской независимости.



Является национальным памятником США. С 1984 г. входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Статуя Свободы в Нью-Йорке — на четвертой строке списка.Статуя Свободы — колоссальная скульптура в стиле неоклассицизма, расположенная в США на острове Свободы, находящемся в Верхней Нью-Йоркской бухте примерно в 3 км к юго-западу от южной оконечности острова Манхэттен.Была сооружена как подарок США от Франции ко Всемирной выставке 1876 г. и столетию американской независимости.Является национальным памятником США. С 1984 г. входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

5. Эйфелева башня, Париж, Франция



Башня, впоследствии ставшая символом Парижа, была построена в 1889 г. и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 г.



Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля, сам Эйфель называл ее просто "300-метровой башней". Замыкает пятерку парижская Эйфелева башня, откуда открывается панорамный вид на город.Башня, впоследствии ставшая символом Парижа, была построена в 1889 г. и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 г.Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля, сам Эйфель называл ее просто "300-метровой башней".

6. Собор Святого Семейства, Барселона, Испания



Согласно компьютерной модели каждый из них требует индивидуальной обработки и подгонки. 7 ноября 2010 г. храм был освящен папой Бенедиктом XVI и был официально объявлен готовым к ежедневным богослужениям.



В тот же день он присвоил храму звание Малой папской базилики. Один из самых известных "долгостроев" мира: по решению инициаторов строительства храма финансирование работ должно выполняться исключительно за счет пожертвований прихожан. Также окончание строительства задерживает сложность изготовления каменных блоков.Согласно компьютерной модели каждый из них требует индивидуальной обработки и подгонки. 7 ноября 2010 г. храм был освящен папой Бенедиктом XVI и был официально объявлен готовым к ежедневным богослужениям.В тот же день он присвоил храму звание Малой папской базилики.

7. Французский квартал, Новый Орлеан, США



Основные достопримечательности: Бурбон-стрит, Канал-стрит, площадь Джексона, Собор святого Людовика. Также Французский квартал дал начало костюмированному представлению Марди Гра. Французский квартал — одно из важнейших исторических мест в освоении европейцами Луизианы. 21 декабря 1965 г. он стал Национальным историческим памятником, а 15 октября 1966 г. квартал был внесен в Национальный реестр исторических мест США.Основные достопримечательности: Бурбон-стрит, Канал-стрит, площадь Джексона, Собор святого Людовика. Также Французский квартал дал начало костюмированному представлению Марди Гра.

8. Дом Анны Франк, Амстердам, Нидерланды



6 июля 1942 г. семья Анны Франк переселилась в "Убежище", устроенное сотрудниками фирмы в задних комнатах дома.



Вход был замаскирован под шкаф с документами. Здесь Анна в 1942-1944 гг. писала свой дневник "Убежище". В 1944 г. нацистские власти получили донос и 4 августа обыскали дом.



Семья Франк была арестована и отправлена в концлагеря. Дом-музей Анны Франк — дом в Амстердаме на набережной Принсенграхт, в задних комнатах которого еврейская девочка Анна Франк скрывалась со своей семьей от нацистов. Здесь же она написала свой дневник.6 июля 1942 г. семья Анны Франк переселилась в "Убежище", устроенное сотрудниками фирмы в задних комнатах дома.Вход был замаскирован под шкаф с документами. Здесь Анна в 1942-1944 гг. писала свой дневник "Убежище". В 1944 г. нацистские власти получили донос и 4 августа обыскали дом.Семья Франк была арестована и отправлена в концлагеря.

9. Смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии Willis Tower, США



Здесь всем желающим для обозрения просторов Америки предоставлены 4 стеклянных балкона, выступающих за пределы здания.



Сверхпрочные кабинки вмещают до 5 человек и способны выдержать более 5 тонн веса. Смотровая площадка Skydeck Chicago Уиллис-тауэра, самого высокого небоскреба в США, расположена на 103-м этаже, на высоте 412 м от земли.Здесь всем желающим для обозрения просторов Америки предоставлены 4 стеклянных балкона, выступающих за пределы здания.Сверхпрочные кабинки вмещают до 5 человек и способны выдержать более 5 тонн веса.

10. Площадь Сан-Марко, Венеция, Италия



Площадь образовалась в IX в. как небольшое пространство перед собором Святого Марка. В 1177 г. по случаю встречи Фридриха Барбароссы и Папы Александра III она была расширена до своих нынешних размеров.



Именно на этой площади традиционно проходили основные городские празднества, включая венецианский карнавал.



Архитектурной доминантой площади является Дворец дожей и находящаяся на некотором расстоянии колокольня базилики Святого Марка с лоджеттой. Логически состоит из двух частей: Пьяцетты (площадки от Гранд-канала до колокольни) и непосредственно Пьяццы (площади).Площадь образовалась в IX в. как небольшое пространство перед собором Святого Марка. В 1177 г. по случаю встречи Фридриха Барбароссы и Папы Александра III она была расширена до своих нынешних размеров.Именно на этой площади традиционно проходили основные городские празднества, включая венецианский карнавал.Архитектурной доминантой площади является Дворец дожей и находящаяся на некотором расстоянии колокольня базилики Святого Марка с лоджеттой.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".