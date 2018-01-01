Хочется праздника: мода на корпоративы возвращается

Участники рынка ожидают трехкратного роста числа мероприятий и 10%-го увеличения среднего чека.

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Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на кейтеринговую компанию Catery, первые заказы на корпоративы начали делать еще в середине октября, а пик спроса эксперты компании прогнозируют на 16-27 декабря. "Наибольшие расходы — в банковской сфере, IT, фармацевтике, консалтинге. Средний чек на один заказ в этом сезоне вырос на 10% до 17,6 тыс. руб. год к году",- цитирует издание исследование компании, которая прогнозирует трехкратный рост числа праздничных мероприятий по сравнению с 2018 г.В компании Restcon также отмечают, что российские компании соскучились по праздникам, и ожидают роста количества новогодних корпоративов, однако не такими бурными темпами. Как пояснил изданию исполнительный директор компании Андрей Петраков, рост обусловлен стабилизацией экономики и отложенным спросом: если в прошлом году владельцы компаний, стремясь сэкономить, отменяли вечеринки, то в этом году практика проведения корпоративов возвращается.С этой позицией согласен и президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, отмечающий, что бизнес привык жить в текущих экономических условиях и уже не стремится сократить расходы, отменяя корпоративы.Однако элемент экономии все-таки присутствует, отмечает издание: интерес к корпоративам растет, а вот число заказов банкетов не особо. Их, как рассказал газете один из столичных рестораторов, может быть меньше, чем годом ранее. Причина такого несоответствия в том, что праздники перемещаются в офисы.Представитель сервиса по доставке еды из ресторанов Delivery Club говорит, что в последние недели декабря 2018 г. доля крупных заказов стоимостью от 5 тыс. руб. по адресам офисных центров выросла в два раза относительно предыдущего месяца. "В ближайшие дни в компании также прогнозируют увеличение количества подобных заказов", - пишет "КоммерсантЪ".Кроме того, участники рынка связывают рост числа корпоративов с готовностью сотрудников нести расходы на мероприятие. Раньше корпоративы оплачивались в основном за счет компаний. Исследование Catery подтверждает, что большинство заказов в этом году оплачивают топ-менеджеры.