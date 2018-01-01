Россияне поставили рекорд по получению зарубежных посылок

Только за 11 декабря в страну поступило 346 тонн международных отправлений.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Таким образом прошлогодний рекорд "Почты России" превышен на 15%, сообщает РИА "Новости"."Конец года и бурное развитие электронной торговли традиционно ставят перед нами новые вызовы. ...Сейчас мы зафиксировали рекорд по тоннажу и не исключаем, что до конца года пиковое значение еще раз обновится", - цитирует агентство комментарий заместителя гендиректора по логистике "Почты России" Игоря Чебунина.При этом в организации отметили, что рекордные показатели 2018 г. побиты в этом году уже вторично: 24 ноября "Почта России" приняла 342 тонны международных почтовых отправлений. Годом ранее максимум составил 300 тонн в сутки.Но и на этом рекордный счет не закрыт: ожидается, что с 1 ноября по 31 декабря почтовый оператор обработает около 67,7 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями. Таким образом, показатель пикового периода 2018 г., составивший 62,4 млн штук, будет превышен на 8,5%.Основной объем посылок, как отмечают в "Почте России", поступает из Европы и Китая. Чаще всего пользователи интернет-магазинов покупают одежду, мелкую бытовую технику и электронику, а также новогодние сувениры.