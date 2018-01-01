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      СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2

      17.12 06:50Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Стоимость сделки с "Газпром энергохолдингом" - 10 млрд руб.

      Фото: ОГК-2

      Как сообщает "Коммерсант", сделка может пройти до конца года. Газета выяснила, что на актив претендовал также "Сафмар" Михаила Гуцериева, снабжающий станцию углем. В случае покупки ГРЭС СУЭК "Сафмар" этих контрактов может лишиться, отмечает издание.

      Как отмечает "КоммерсантЪ", Красноярская ГРЭС-2 — единственный актив ОГК-2 "Газпром энергохолдинга" во второй ценовой зоне (Сибирь). На станцию приходится до 2,14% в выработке электроэнергии в ОЭС Сибири и 2,43% — по мощности.

      В 2018 г. потребление угля Красноярской ГРЭС составило 3,15 млн тонн. Основный поставщик топлива - СУЭК. На долю "Русского угля" "Сафмара" приходится до трети поставок. Однако в группе интерес к приобретению ГРЭС опровергли, отмечает издание.

      В 2018 г. СУЭК начала консолидацию принадлежащих Андрею Мельниченко генерирующих активов, сосредоточенных в Сибирской генерирующей компании. Покупка Красноярской ГРЭС-2 позволит компании увеличить долю активов на 2,43 п. п. до 23,44% и обойти по совокупному объему генерации "Т Плюс".

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, сделка, Русский уголь, СУЭК, Газпром энергохолдинг, Сафмар, Красноярская ГРЭС-2

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