8 популярных национальных сладостей у путешественников

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил самые лучшие сладости народов России, Крыма и Абхазии.

1. Нуга в Крыму и чурчхела в Абхазии, 18,18% За нугой и чурчхелой путешественники чаще всего отправляются в поисках "сладкой" жизни в Крым и Абхазию. За эти национальные сладости проголосовало по 18,18% респондентов.

2. Чак-чак в Татарстане, 15,58%



Путешественники предпочитают дегустировать за чаепитием местные чак-чак (15,58%) и мед (10,39%). Тройку самых популярных "сладких" регионов также составили Татарстан и Башкирия.Путешественники предпочитают дегустировать за чаепитием местные чак-чак (15,58%) и мед (10,39%).

3. Мед в Башкирии, 10,39%



Путешественники предпочитают дегустировать за чаепитием местные чак-чак (15,58%) и мед (10,39%). Тройку самых популярных "сладких" регионов также составили Татарстан и Башкирия.Путешественники предпочитают дегустировать за чаепитием местные чак-чак (15,58%) и мед (10,39%).

4. Марюшки в Карелии, 9,09%



Марюшки - национальная сладость Карелии. По данным опроса Tvil.ru, туристы отметили, что отправились бы в Карелию за марюшками (9%), на Алтай за вареньем из шишек и в Краснодарский край за медовыми бобошками (по 7,79%), в Тулу за пряниками (6,49%), в Коломну за пастилой (5,19%) и в Калмыкию за борцоками (1,3%).Марюшки - национальная сладость Карелии.

5. Варенье из шишек на Алтае и медовые бобошки в Краснодарском крае, 7,79%



Очищенный кедровый орех обогащает варенье ненасыщенными жирными кислотами и придает пикантность. Кроме того, этот вкусный и необычный десерт - это оригинальный и полезный сувенир из Сибири. Сибирское варенье из сосновых шишек — целебное лакомство, которое помогает при заболеваниях дыхательных путей, обладает иммуностимулирующим и фитонцидным действием.Очищенный кедровый орех обогащает варенье ненасыщенными жирными кислотами и придает пикантность. Кроме того, этот вкусный и необычный десерт - это оригинальный и полезный сувенир из Сибири.

6. Пряники в Туле, 6,49%



В настоящее время тульские пряники изготавливаются на тульских фабриках "Старая Тула", "Ясная поляна", "Медовые традиции", а также в частных пекарнях ИП Полякова, "Купец Шехватов", "Тулячка" , а также рядом более мелких производителей. Тульский пряник — региональная разновидность печатного пряника, самый известный вид русских пряников. Пряники известны в Туле с XVII в. Первое упоминание о тульском прянике содержится в писцовой книге 1685 г.В настоящее время тульские пряники изготавливаются на тульских фабриках "Старая Тула", "Ясная поляна", "Медовые традиции", а также в частных пекарнях ИП Полякова, "Купец Шехватов", "Тулячка" , а также рядом более мелких производителей.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".