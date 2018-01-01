ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      8 популярных национальных сладостей у путешественников

      17.12 07:14Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил самые лучшие сладости народов России, Крыма и Абхазии.

      1. Нуга в Крыму и чурчхела в Абхазии, 18,18%

      За нугой и чурчхелой путешественники чаще всего отправляются в поисках "сладкой" жизни в Крым и Абхазию. За эти национальные сладости проголосовало по 18,18% респондентов.

      2. Чак-чак в Татарстане, 15,58%

      Тройку самых популярных "сладких" регионов также составили Татарстан и Башкирия.

      Путешественники предпочитают дегустировать за чаепитием местные чак-чак (15,58%) и мед (10,39%).

      3. Мед в Башкирии, 10,39%

      Тройку самых популярных "сладких" регионов также составили Татарстан и Башкирия.

      Путешественники предпочитают дегустировать за чаепитием местные чак-чак (15,58%) и мед (10,39%).

      4. Марюшки в Карелии, 9,09%

      По данным опроса Tvil.ru, туристы отметили, что отправились бы в Карелию за марюшками (9%), на Алтай за вареньем из шишек и в Краснодарский край за медовыми бобошками (по 7,79%), в Тулу за пряниками (6,49%), в Коломну за пастилой (5,19%) и в Калмыкию за борцоками (1,3%).

      Марюшки - национальная сладость Карелии.

      5. Варенье из шишек на Алтае и медовые бобошки в Краснодарском крае, 7,79%

      Сибирское варенье из сосновых шишек — целебное лакомство, которое помогает при заболеваниях дыхательных путей, обладает иммуностимулирующим и фитонцидным действием.

      Очищенный кедровый орех обогащает варенье ненасыщенными жирными кислотами и придает пикантность. Кроме того, этот вкусный и необычный десерт - это оригинальный и полезный сувенир из Сибири.

      6. Пряники в Туле, 6,49%

      Тульский пряник — региональная разновидность печатного пряника, самый известный вид русских пряников. Пряники известны в Туле с XVII в. Первое упоминание о тульском прянике содержится в писцовой книге 1685 г.

      В настоящее время тульские пряники изготавливаются на тульских фабриках "Старая Тула", "Ясная поляна", "Медовые традиции", а также в частных пекарнях ИП Полякова, "Купец Шехватов", "Тулячка" , а также рядом более мелких производителей.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, рейтинг, туризм, еда, путешествия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить