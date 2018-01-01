ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Мировой спрос на уголь останется стабильным до 2024 года

      17.12 15:18Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Мировой спрос на уголь, как ожидается, сократится в 2019 г., но останется в целом стабильным в течение следующих пяти лет за счет устойчивого роста на основных азиатских рынках, заявило Международное энергетическое агентство.

      Фото: E​PA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

      Слабость спроса на уголь в этом году объясняется главным образом угольной генерацией электроэнергии, которая, как ожидается, продемонстрирует рекордное снижение - более чем на 250 тераватт-часов, или более чем на 2,5%. Это падение вызвано двузначным спадом в США и Европе.

      МЭА прогнозирует, что угольная генерация будет расти лишь незначительно в течение следующих пяти лет, менее чем на 1% в год, и ее доля сократится с 38% в 2018 г. до 35% в 2024 г. "Это означает, что уголь остается, безусловно, крупнейшим источником энергоснабжения в мире", - отметило агентство.

      Ссылки по теме

      В Европе и США выработка электроэнергии из угля снижается до уровней, которых не наблюдалось десятилетиями. "Рост солнечной и ветровой энергии, низкие цены на природный газ и стагнация спроса на электроэнергию создали идеальный шторм для угля в обоих регионах, - заявило МЭА. - Эти тенденции сохранятся до 2024 г., хотя ожидается, что темпы снижения замедлятся, если уголь не окажется под дополнительным давлением из-за более жесткой климатической политики или более низких, чем ожидалось, цен на природный газ".

      "Но это еще не конец угля, поскольку спрос в Азии продолжает расти, - уточнил директор по энергетическим рынкам и безопасности МЭА Кейсуке Садамори. - Доля региона в мировом производстве угольной энергии выросла с чуть более 20% в 1990 г. до почти 80% в 2019 г., что означает, что судьба угля все больше зависит от решений, принимаемых в азиатских столицах".

      "Глобальная картина не сильно изменилась. Уголь исчезает во многих странах с развитой экономикой, но он остается устойчивым и даже продолжает расти в развивающихся странах Азии, - добавил Садамори. - Низкая выработка угольной энергии в Индии в этом году была обусловлена необычно медленным ростом спроса на электроэнергию и исключительно высоким уровнем выработки гидроэнергии. Совсем не очевидно, что это повторится".

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на энергоносители в прошлом году вырос на 2,3%, максимальными темпами в этом десятилетии.

      Солнечная и ветровая генерация росли двузначными темпами. Тем не менее этого было недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию во всем мире, что также стимулировало потребление угля. В результате глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли на 1,7% до 33 гигатонн в 2018 г.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: США, Европа, МЭА, Азия, электроэнергия, уголь

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить