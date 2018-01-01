Мировой спрос на уголь останется стабильным до 2024 года

Мировой спрос на уголь, как ожидается, сократится в 2019 г., но останется в целом стабильным в течение следующих пяти лет за счет устойчивого роста на основных азиатских рынках, заявило Международное энергетическое агентство.

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