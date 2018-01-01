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      Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий правительству покупать оборудование Huawei

      17.12 09:42Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Палата представителей США в понедельник приняла законопроект, запрещающий правительству покупать телекоммуникационное оборудование у компаний, которые рассматриваются как угроза национальной безопасности, таких как китайский телекоммуникационный гигант Huawei. Об этом сообщает The Hill.

      Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

      Двухпартийный законопроект о безопасных и надежных сетях связи был одобрен членами палаты представителей единогласно. Голосование по нему в сенате может состояться уже на этой неделе.

      Законопроект запрещает Федеральной комиссии по связи (ФКС) выделять средства на приобретение телекоммуникационного оборудования у "любой компании, представляющей угрозу для национальной безопасности". В то же время он предусматривает помощь со стороны правительства небольшим поставщикам услуг связи, которые должны будут отказаться от сомнительного оборудования.

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      Согласно законопроекту Федеральная комиссия по связи США должна будет создать программу стоимостью $1 млрд, чтобы помочь малым и сельским провайдерам связи удалить "подозрительное сетевое оборудование" и заменить его продуктами, которые считаются более безопасными.

      Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.

      В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм. Позднее Вашингтон смягчил свою позицию и временно продлил лицензию для американских фирм на поставки Huawei.

      В прошлом месяце Федеральная комиссия по связи США приняла решение запретить организациям, использующим средства из Фонда универсального обслуживания, покупать оборудование и использовать услуги китайских компаний Huawei и ZTE. В число таких организаций часто входят региональные и сельские поставщики услуг широкополосной связи.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Huawei добивается отмены решения ФКС. Компания подала так называемое "ходатайство о пересмотре" в Апелляционный суд пятого округа США в Луизиане, заявив, что решение ФКС "превышает уставные полномочия ведомства и нарушает федеральный закон, конституцию и другие законы".

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия, Технологии и IT

      Метки: США, Китай, законопроект, Huawei, палата представителей

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