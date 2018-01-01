Китай не будет прибегать к масштабным инфраструктурным стимулам

Китай будет использовать целенаправленный подход к увеличению инвестиций и не будет прибегать к масштабным стимулам для развития инфраструктуры, заявила представитель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) Мэн Вэй. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA-EFE/WU HONG