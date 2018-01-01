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      Китай не будет прибегать к масштабным инфраструктурным стимулам

      17.12 08:38Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Китай будет использовать целенаправленный подход к увеличению инвестиций и не будет прибегать к масштабным стимулам для развития инфраструктуры, заявила представитель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) Мэн Вэй. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      "Мы решительно не будем открывать шлюзы стимулирования и будем с научной точки зрения продвигать эти крупные проекты", - сказала Мэн журналистам на регулярном брифинге.

      По ее словам, рынок будет играть решающую роль в распределении ресурсов, и политическая поддержка инфраструктурных проектов в Центральном и Западном Китае будет усилена.

      Официальные данные, опубликованные в понедельник, показали, что инвестиции в основной капитал в январе-ноябре выросли на 5,2%, что соответствует росту за первые 10 месяцев, который был самым слабым за последние десятилетия. Инвестиции в инфраструктуру, в частности, еще больше замедлились.

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      Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

      В I квартале экономика выросла на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", власти Китая перенесли на этот год 1 трлн юаней ($142,07 млрд) из квоты на выпуск специальных облигаций местных органов власти на 2020 г., чтобы стимулировать экономику.

      Министерство финансов КНР заявило, что местные органы власти должны обеспечить, чтобы облигации специального назначения, используемые для финансирования инфраструктурных проектов, были выпущены и использованы как можно раньше.

      В ноябре NDRC утвердила восемь проектов инвестиций в основной капитал на общую сумму 7,1 млрд юаней, заявила Мэн. Месяцем ранее были одобрены проекты на сумму 44,2 млрд юаней.

      По словам Мэн, Китай уверен в том, что сможет достичь своих экономических целей на весь год. Целевой диапазон роста ВВП на 2019 г. составляет 6-6,5%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, стимулы, инфраструктура, NDRC

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