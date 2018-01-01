Обзор рынка: настрой на предновогоднее ралли

В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Сообщения о согласовании США и КНР параметров первой части торговой сделки, включая отказ от введения нового пакета пошлин на китайским импорт с 15 декабря, оказали поддержку спросу на развивающихся рынках. Свою роль сыграли и технические факторы: преодоление уровня ноябрьского локального максимума вблизи 1500 пунктов по индексу РТС, по всей вероятности, привело к срабатыванию стоп-ордеров на покупку. В итоге "НОВАТЭК" (NVTK) подорожал на 1,9%, "Норникель" (GMKN) – на 1,3%, "Сургутнефтегаз" (SNGS) – на 1,1%, НЛМК (NLMK) – на 0,9%, МТС (MTSS) – на 0,8%.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции "Селигдара" (SELG) подорожали на 9,2%, группы ГАЗ (GAZA) – на 5,5%, "Таттелекома" (TTLK) – на 2,6%, ДВМП (FESH) – на 2,5%.Фондовые индексы США повысились на 0,4-0,9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Инвесторы на глобальных рынках, судя по динамике индикаторов волатильности и мировых фондовых индексов, настроены на продолжение предновогоднего ралли, оправдывая оптимизм перспективами заключения торговой сделки США и КНР. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим выше отметки 62,5 по паре доллар/рубль: улучшение внешнего фона по большей части уже учтено в курсе.