Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатки с оборонного завода

На федеральном казенном предприятии (ФКП) "Авангард" в Башкирии пропали сотни тонн взрывчатых веществ, сообщило Следственное управление УМВД по Стерлитамаку.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) "Авангард", говорится в постановлении следователя, датированном 25 ноября, которое цитируют "Ведомости".ФКП "Авангард" (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. "Авангард" подведомствен министерству промышленности и торговли.