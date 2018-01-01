Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 62,57-62,64 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 62,6 руб., повысившись на 15 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 69,78 руб. - это на 16,5 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 15,68 коп. до 65,83 руб.Нефть торгуется вблизи трехмесячных максимумов на фоне оптимизма в отношении торговой сделки между США и Китаем.Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,05% и составила $65,37 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $60,14 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подорожали на 0,2%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник также повысилась на 0,2%.