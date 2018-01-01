Разработаны нормы признания домов аварийными. Критерии аварийности добавят в правительственный законопроект, который должна утвердить Госдума. Сейчас нет четких критериев для расселения дома.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Нормы разработало Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ) совместно с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ.Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, - дефекты несущих конструкций. Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т. д.Новые правила предназначены для оценки технического состояния домов - это поможет выявить аварийное и ограниченно работоспособное жилье, пояснил "Известиям" партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева Алексей Беляев.Сегодня конкретных критериев признания жилья аварийным не существует, и зачастую люди на годы остаются в опасных зданиях, отметил депутат Госдумы (ГД) Илья Осипов.Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник ГД рассмотрит его во втором чтении.Нормы включены в свод правил (СП) по признанию их аварийными для жилых домов высотой до пяти этажей включительно.Критерии созданы для разных видов материалов и частей зданий. Оцениваться будут в первую очередь несущие строительные конструкции. Среди их повреждений и дефектов, из-за которых можно признать дом аварийным, — сквозные трещины, прогибы и выгибы, просадки. Другие признаки — изменение проектного положения (отклонения от вертикали, смещение с опор и тому подобное), уменьшение площади сечения элементов несущих конструкций из-за разрушения и износа материалов, пояснил Алексей Беляев.По данным Минстроя, представленным в конце прошлого года на заседании Совета Федерации, 96% аварийного жилья — не выше пяти этажей (из них 68% — двухэтажные дома, 22% — одноэтажные, 6% — 3-4-этажные). Поэтому СП ориентирован на специфику именно таких домов, уточнил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.Сегодня дома оцениваются по ГОСТ Р "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", но этот стандарт не содержит четких критериев. Также механизм признания жилья аварийным регулирует постановление правительства от 2006 г. Однако, как уточнил Алексей Беляев, точный и пошаговый механизм оценки в нем не прописан.В разработанном своде правил указываются процедура и регламент признания домов аварийными, методика оценки технического состояния несущих строительных конструкций и жилого здания в целом, общие правила проведения освидетельствования его техсостояния и другие положения. Свод правил уже прошел публичные слушания, получил положительное заключение экспертизы технического комитета по стандартизации 465 и проходит процедуру утверждения в Минстрое, рассказал Алексей Беляев.