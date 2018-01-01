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      Каждый 10-й предмет одежды в России с дефектом

      17.12 10:05Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды после проверки в январе-сентябре.

      К категории "одежда" инспекторы не относили меховые изделия. Их браковали гораздо реже — только 5,4% от проверенных образцов.

      Удовлетворительной можно считать и ситуацию с обувью: в январе-сентябре Роспотребнадзор нашел изъяны в 6,1% пар. По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов, сообщили "Известия".

      Тем не менее, несмотря на то что в сравнении с прошлым годом количество некачественной одежды снизилось, в торговых точках по-прежнему можно достаточно легко найти фальшивые Louis Vuitton или Adidas.

      "Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платежеспособный спрос остается низким, такие товары пользуются высоким спросом", — отметил исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов.

      По данным Всемирной таможенной организации, в число наиболее часто подделываемых брендов входят в том числе Nike, Adidas, Louis Vuitton, Chanel, Gucci и Calvin Klein. Согласно последнему докладу этой структуры в 2017 г. одежда оставалась той категорией товаров, которую фальсифицируют чаще всего в мире, в том числе и в России.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: Роспотребнадзор, потребительские товары

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