Каждый 10-й предмет одежды в России с дефектом

Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды после проверки в январе-сентябре.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".К категории "одежда" инспекторы не относили меховые изделия. Их браковали гораздо реже — только 5,4% от проверенных образцов.Удовлетворительной можно считать и ситуацию с обувью: в январе-сентябре Роспотребнадзор нашел изъяны в 6,1% пар. По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей и подделки мировых брендов, сообщили "Известия".Тем не менее, несмотря на то что в сравнении с прошлым годом количество некачественной одежды снизилось, в торговых точках по-прежнему можно достаточно легко найти фальшивые Louis Vuitton или Adidas."Имитация брендовой продукции по низким ценам притягательна для многих потребителей. Хотя платежеспособный спрос остается низким, такие товары пользуются высоким спросом", — отметил исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов.По данным Всемирной таможенной организации, в число наиболее часто подделываемых брендов входят в том числе Nike, Adidas, Louis Vuitton, Chanel, Gucci и Calvin Klein. Согласно последнему докладу этой структуры в 2017 г. одежда оставалась той категорией товаров, которую фальсифицируют чаще всего в мире, в том числе и в России.