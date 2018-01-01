Топ-10 самых дорогих колье в мире

Как известно, женщины любят украшения. Но украшения могут стоить очень дорого. Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих колье в мире.

1. Колье Heritage in Bloom Цена : $200 млн



Колье с бриллиантами весом 383,4 карата и жадеитом получило имя Heritage in Bloom. Для его изготовления понадобился 11 551 бриллиант.



В центре композиции — изумительный бриллиант весом 104 карата. Вместе с 23 другими безупречными и кристально чистыми бриллиантами его вырезали из алмаза Cullinan Heritage, который до огранки весил 507,55 карата.



В 2010 г. компания Chow Tai Fook приобрели этот алмаз за $35 млн. Разумеется, такому исключительному камню нужно найти и мастера под стать.



Им стал Уоллес Чан, единственный ювелир из Азии, удостоившийся чести выступать на парижском Biennale des Antiquaires. Перед ним была поставлена сложнейшая задача: воплотить скрытое великолепие "наследия Куллинана" в новом колье. : $200 млнКолье с бриллиантами весом 383,4 карата и жадеитом получило имя Heritage in Bloom. Для его изготовления понадобился 11 551 бриллиант.В центре композиции — изумительный бриллиант весом 104 карата. Вместе с 23 другими безупречными и кристально чистыми бриллиантами его вырезали из алмаза Cullinan Heritage, который до огранки весил 507,55 карата.В 2010 г. компания Chow Tai Fook приобрели этот алмаз за $35 млн. Разумеется, такому исключительному камню нужно найти и мастера под стать.Им стал Уоллес Чан, единственный ювелир из Азии, удостоившийся чести выступать на парижском Biennale des Antiquaires. Перед ним была поставлена сложнейшая задача: воплотить скрытое великолепие "наследия Куллинана" в новом колье.

2. Колье Incomparable Цена : $55 млн



Его разработал ливанский ювелирный бренд Mouawad в 2013 г. Стоимость Incomparable составляет $55 млн, а весит оно 637 карат. В центре композиции находится безупречный желто-коричневый бриллиант весом 407,48 карата.



Камень подвешен на золотую нить в форме виноградной лозы, украшенную 91 бесцветным бриллиантом. Легенды гласят, что алмаз для центрального бриллианта (который, кстати, является самым большим камнем без внутренних включений из всех побывавших в руках специалистов Американского геммологического института GIA) был найден девочкой из Конго более 30 лет назад. : $55 млнЕго разработал ливанский ювелирный бренд Mouawad в 2013 г. Стоимость Incomparable составляет $55 млн, а весит оно 637 карат. В центре композиции находится безупречный желто-коричневый бриллиант весом 407,48 карата.Камень подвешен на золотую нить в форме виноградной лозы, украшенную 91 бесцветным бриллиантом. Легенды гласят, что алмаз для центрального бриллианта (который, кстати, является самым большим камнем без внутренних включений из всех побывавших в руках специалистов Американского геммологического института GIA) был найден девочкой из Конго более 30 лет назад.

3. Колье Heart of the Ocean Цена : $20 млн



Колье "Сердце Океана" - одно из самых узнаваемых колье в мире, изготовленное ювелиром Гарри Винстоном украшение из легендарного фильма "Титаник".



Центральной частью колье является очень редкий бриллиант насыщенного синего цвета весом 13,75 карата, ограненный в форме сердца, история происхождения которого доподлинно неизвестна.



В колье для культового фильма Джеймса Камерона "Титаник" в качестве "сердца" был изготовлен обладающий впечатляющими визуальными свойствами драгоценный камень танзанит весом 50 карат. : $20 млнКолье "Сердце Океана" - одно из самых узнаваемых колье в мире, изготовленное ювелиром Гарри Винстоном украшение из легендарного фильма "Титаник".Центральной частью колье является очень редкий бриллиант насыщенного синего цвета весом 13,75 карата, ограненный в форме сердца, история происхождения которого доподлинно неизвестна.В колье для культового фильма Джеймса Камерона "Титаник" в качестве "сердца" был изготовлен обладающий впечатляющими визуальными свойствами драгоценный камень танзанит весом 50 карат.

4. Колье Heart of the Kingdom Цена : $14 млн



Колье Heart of the Kingdom – колье, состоящее из 150 бесцветных бриллиантов общим весом 155 карат и кроваво-красного в форме сердца бирманского рубина весом 41 карат, создано известной ювелирной компанией Garrard и названо в честь британского ювелира, бывшему владельцу этого рубина. : $14 млнКолье Heart of the Kingdom – колье, состоящее из 150 бесцветных бриллиантов общим весом 155 карат и кроваво-красного в форме сердца бирманского рубина весом 41 карат, создано известной ювелирной компанией Garrard и названо в честь британского ювелира, бывшему владельцу этого рубина.

5. Колье с желтым бриллиантом Льва Леваева Цена : $10 млн



На пятом месте находится ожерелье с фантазийным желтым бриллиантом весом 77,12 карата.



Израильский бриллиантовый магнат Лев Леваев собственноручно нашел его в одной из своих шахт.



Ограненный и подвешенный на цепочку из золота и бриллиантов этот камень теперь стоит $10 млн. : $10 млнНа пятом месте находится ожерелье с фантазийным желтым бриллиантом весом 77,12 карата.Израильский бриллиантовый магнат Лев Леваев собственноручно нашел его в одной из своих шахт.Ограненный и подвешенный на цепочку из золота и бриллиантов этот камень теперь стоит $10 млн.

6. Бриллиантовое колье Christie’s Цена : $8.14 млн



52 круглых бриллиантов, весящих в сумме 104,84 карата, образуют это уникальное колье.



Christie’s гарантирует, что каждый камень – высочайшего качества и прозрачности.



Очень мало украшений сможет сравниться с этим колье по блеску и восторгу, которое оно вызывает!



Проданное за $8,14 млн в ноябре 2013 г. колье стало одним из самых успешных продаж в истории аукциона. : $8.14 млн52 круглых бриллиантов, весящих в сумме 104,84 карата, образуют это уникальное колье.Christie’s гарантирует, что каждый камень – высочайшего качества и прозрачности.Очень мало украшений сможет сравниться с этим колье по блеску и восторгу, которое оно вызывает!Проданное за $8,14 млн в ноябре 2013 г. колье стало одним из самых успешных продаж в истории аукциона.

7. Колье с бирманскими рубинами "Эцетера" Цена : $6,4 млн



Проданное за $6,4 млн на аукционе Christie’s в Гонконге в ноябре 2013 г. колье "Эцетера" с рубинами из Бирмы стало самым дорогим рубиновым колье в истории.



Общий вес драгоценных камней (рубинов и бриллиантов) - 87,78 карата. Каждый рубин соединен с волной и цветами из бриллиантов. : $6,4 млнПроданное за $6,4 млн на аукционе Christie’s в Гонконге в ноябре 2013 г. колье "Эцетера" с рубинами из Бирмы стало самым дорогим рубиновым колье в истории.Общий вес драгоценных камней (рубинов и бриллиантов) - 87,78 карата. Каждый рубин соединен с волной и цветами из бриллиантов.

8. Колье Mrs. Winston Цена : $5,8 млн



Это колье было на Джессике Альбе в 2013 г. на церемонии вручения наград "Золотой глобус".



Элегантное "Миссис Винстон" может похвастаться бриллиантами высочайшего качества общим весом в 187,5 карата, в основном грушевидной формы, три крупных бриллианта размещены внизу, подчеркивая уникальную роскошь этого колье. : $5,8 млнЭто колье было на Джессике Альбе в 2013 г. на церемонии вручения наград "Золотой глобус".Элегантное "Миссис Винстон" может похвастаться бриллиантами высочайшего качества общим весом в 187,5 карата, в основном грушевидной формы, три крупных бриллианта размещены внизу, подчеркивая уникальную роскошь этого колье.

9. Колье Red Scarlet Цена : $5,1 млн



Созданное всемирно известным ювелиром Джеймсом Карренсом колье "Скарлетт" было продано в ноябре 2011 г. на аукционе за $5,1 млн.



Это роскошное украшение выполнено из 26 кроваво-красных бирманских рубинов различного веса (от 1,27 до 5,38 карата), каждый из которых окружен белыми бриллиантами грушевидной формы.



Схема расположения камней создает впечатление цветочного венка. В колье использовались также платина и белое золото. : $5,1 млнСозданное всемирно известным ювелиром Джеймсом Карренсом колье "Скарлетт" было продано в ноябре 2011 г. на аукционе за $5,1 млн.Это роскошное украшение выполнено из 26 кроваво-красных бирманских рубинов различного веса (от 1,27 до 5,38 карата), каждый из которых окружен белыми бриллиантами грушевидной формы.Схема расположения камней создает впечатление цветочного венка. В колье использовались также платина и белое золото.

10. Кулон с бриллиантом Christie’s Цена : $4,8 млн



Проданный на аукционе в 2001 г. этот кулон-колье с бриллиантом от Christie’s создан из роскошного грушевидного бриллианта, соединенного с более мелким круглым, простая цепочка из белого золота идеально подходит к этому элегантному и эффектному в своей простоте украшению.



А теперь самое главное: основной бриллиант весит целых 47,49 карата! : $4,8 млнПроданный на аукционе в 2001 г. этот кулон-колье с бриллиантом от Christie’s создан из роскошного грушевидного бриллианта, соединенного с более мелким круглым, простая цепочка из белого золота идеально подходит к этому элегантному и эффектному в своей простоте украшению.А теперь самое главное: основной бриллиант весит целых 47,49 карата!

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".