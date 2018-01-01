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      Топ-10 самых дорогих колье в мире

      17.12 11:05Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Как известно, женщины любят украшения. Но украшения могут стоить очень дорого. Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих колье в мире.

      1. Колье Heritage in Bloom

      Цена: $200 млн

      Колье с бриллиантами весом 383,4 карата и жадеитом получило имя Heritage in Bloom. Для его изготовления понадобился 11 551 бриллиант.

      В центре композиции — изумительный бриллиант весом 104 карата. Вместе с 23 другими безупречными и кристально чистыми бриллиантами его вырезали из алмаза Cullinan Heritage, который до огранки весил 507,55 карата.

      В 2010 г. компания Chow Tai Fook приобрели этот алмаз за $35 млн. Разумеется, такому исключительному камню нужно найти и мастера под стать.

      Им стал Уоллес Чан, единственный ювелир из Азии, удостоившийся чести выступать на парижском Biennale des Antiquaires. Перед ним была поставлена сложнейшая задача: воплотить скрытое великолепие "наследия Куллинана" в новом колье.

      2. Колье Incomparable

      Цена: $55 млн

      Его разработал ливанский ювелирный бренд Mouawad в 2013 г. Стоимость Incomparable составляет $55 млн, а весит оно 637 карат. В центре композиции находится безупречный желто-коричневый бриллиант весом 407,48 карата.

      Камень подвешен на золотую нить в форме виноградной лозы, украшенную 91 бесцветным бриллиантом. Легенды гласят, что алмаз для центрального бриллианта (который, кстати, является самым большим камнем без внутренних включений из всех побывавших в руках специалистов Американского геммологического института GIA) был найден девочкой из Конго более 30 лет назад.

      3. Колье Heart of the Ocean

      Цена: $20 млн

      Колье "Сердце Океана" - одно из самых узнаваемых колье в мире, изготовленное ювелиром Гарри Винстоном украшение из легендарного фильма "Титаник".

      Центральной частью колье является очень редкий бриллиант насыщенного синего цвета весом 13,75 карата, ограненный в форме сердца, история происхождения которого доподлинно неизвестна.

      В колье для культового фильма Джеймса Камерона "Титаник" в качестве "сердца" был изготовлен обладающий впечатляющими визуальными свойствами драгоценный камень танзанит весом 50 карат.

      4. Колье Heart of the Kingdom

      Цена: $14 млн

      Колье Heart of the Kingdom – колье, состоящее из 150 бесцветных бриллиантов общим весом 155 карат и кроваво-красного в форме сердца бирманского рубина весом 41 карат, создано известной ювелирной компанией Garrard и названо в честь британского ювелира, бывшему владельцу этого рубина.

      5. Колье с желтым бриллиантом Льва Леваева

      Цена: $10 млн

      На пятом месте находится ожерелье с фантазийным желтым бриллиантом весом 77,12 карата.

      Израильский бриллиантовый магнат Лев Леваев собственноручно нашел его в одной из своих шахт.

      Ограненный и подвешенный на цепочку из золота и бриллиантов этот камень теперь стоит $10 млн.

      6. Бриллиантовое колье Christie’s

      Цена: $8.14 млн

      52 круглых бриллиантов, весящих в сумме 104,84 карата, образуют это уникальное колье.

      Christie’s гарантирует, что каждый камень – высочайшего качества и прозрачности.

      Очень мало украшений сможет сравниться с этим колье по блеску и восторгу, которое оно вызывает!

      Проданное за $8,14 млн в ноябре 2013 г. колье стало одним из самых успешных продаж в истории аукциона.

      7. Колье с бирманскими рубинами "Эцетера"

      Цена: $6,4 млн

      Проданное за $6,4 млн на аукционе Christie’s в Гонконге в ноябре 2013 г. колье "Эцетера" с рубинами из Бирмы стало самым дорогим рубиновым колье в истории.

      Общий вес драгоценных камней (рубинов и бриллиантов) - 87,78 карата. Каждый рубин соединен с волной и цветами из бриллиантов.

      8. Колье Mrs. Winston

      Цена: $5,8 млн

      Это колье было на Джессике Альбе в 2013 г. на церемонии вручения наград "Золотой глобус".

      Элегантное "Миссис Винстон" может похвастаться бриллиантами высочайшего качества общим весом в 187,5 карата, в основном грушевидной формы, три крупных бриллианта размещены внизу, подчеркивая уникальную роскошь этого колье.

      9. Колье Red Scarlet

      Цена: $5,1 млн

      Созданное всемирно известным ювелиром Джеймсом Карренсом колье "Скарлетт" было продано в ноябре 2011 г. на аукционе за $5,1 млн.

      Это роскошное украшение выполнено из 26 кроваво-красных бирманских рубинов различного веса (от 1,27 до 5,38 карата), каждый из которых окружен белыми бриллиантами грушевидной формы.

      Схема расположения камней создает впечатление цветочного венка. В колье использовались также платина и белое золото.

      10. Кулон с бриллиантом Christie’s

      Цена: $4,8 млн

      Проданный на аукционе в 2001 г. этот кулон-колье с бриллиантом от Christie’s создан из роскошного грушевидного бриллианта, соединенного с более мелким круглым, простая цепочка из белого золота идеально подходит к этому элегантному и эффектному в своей простоте украшению.

      А теперь самое главное: основной бриллиант весит целых 47,49 карата!

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, бриллианты, цена, стоимость, ювелирные украшения, украшения

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