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      Продажи автомобилей в ЕС в ноябре выросли 3-й месяц подряд

      17.12 11:29Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Продажи автомобилей в Европе в ноябре выросли третий месяц подряд, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

      Фото: EPA/SEBASTIAN KAHNERT

      Число зарегистрированных новых автомобилей в прошлом месяце увеличилось на 4,9% в годовом выражении до 1 млн 175,959 тыс.

      Скачок во многом обусловлен низкой базой сравнения, поскольку годом ранее наблюдалось падение продаж на 8% после введения нового более жесткого стандарта определения расхода топлива с 1 сентября 2018 г.

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      За исключением Великобритании, где продажи снизились на 1,3%, все крупные европейские авторынки продемонстрировали рост в прошлом месяце. В Германии продажи автомобилей в ноябре подскочили на 9,7%, в Испании - на 2,3%, в Италии - на 2,2%, во Франции - на 0,7%.

      За первые 11 месяцев 2019 г. продажи автомобилей в ЕС сократились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение зафиксировано на четырех из крупнейших авторынков региона. Особенно сильным спад оказался в Испании (-5,7%) и Великобритании (-2,7%). Германия остается единственным крупным рынком, где отмечается рост с начала 2019 г. (+3,9%).

      Среди автопроизводителей наибольший рост продаж в ЕС в ноябре наблюдался у японской Mazda (+28,3%) и немецкой Volkswagen Group (+13,4%).

      Продажи немецкой Daimler повысились на 7,2%, французской Renault Group - на 4,3%, тогда как у Jaguar Land Rover они упали на 15%. У PSA Group и Honda продажи снизились на 7,2%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рекордный спад глобальных продаж автомобилей. Согласно новым оценкам Fitch в 2019 г. в мире будет продано примерно 77,5 млн легковых автомобилей – на 3,1 млн машин меньше, чем в 2018 г. В абсолютном выражении снижение на 3,1 млн превысит предыдущий рекордный обвал продаж, отмеченный в 2008 г. (-3 млн).

      Рубрики: Европа, Транспорт и туризм

      Метки: Европа, Mazda, Honda, Volkswagen, Renault, Jaguar Land Rover, продажи автомобилей

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