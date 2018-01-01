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      Премьер-министр Украины: мы попали в долговую яму из-за банковских махинаций

      17.12 10:30Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Из-за банковских махинаций Украина имеет $21 млрд проблемных долгов, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире украинского ток-шоу "Свобода слова".

      "На сегодняшний день на Украине около 500 млрд гривен ($21 млрд) проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка, из-за того что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно", - заявил Гончарук.

      Это четверть общего долга страны.

      Около половины украинских проблемных банков создавали мошеннические схемы: привлекали деньги населения, раздавали кредиты "дружественным" компаниям и выводили деньги из страны. Количество банков на Украине сократилось за последние три года вдвое до примерно 90 финансовых учреждений.

      По последним данным Минфина Украины, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины сократился в октябре на 1,35% до $81,83 млрд. Это 60% ВВП страны.

      Украина не справится с долговыми платежами в ближайшие годы без финансирования Международного валютного фонда, США и ЕС, заявило ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s.

      22% госдолга Украины приходятся на кредиты от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

      Украинские власти в 2020 г. намерены заимствовать $14,6 млрд, из них $4,8 млрд на внешнем рынке, указано в законе государственного бюджета страны.

      Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 г. планируется за счет государственных заимствований в сумме 361,146 млрд гривен (около $14,6 млрд), в том числе внешних - 119,070 млрд гривен (около $4,8 млрд), внутренних - 242,076 млрд гривен (около $9,8 млрд).

      Как писали "Вести.Экономика", правительство Украины ранее утвердило проект государственного бюджета на 2020 г. с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП.

      На конец 2020 г. доля внутреннего долга составит 42% от объема госдолга, а доля внешнего долга - 58%.

      Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2020 г. прогнозируется в объеме более 145,2 млрд гривен ($5,8 млрд), в том числе государственного внутреннего долга - более 88,3 млрд гривен ($3,5 млрд), государственного внешнего долга - 56,8 млрд гривен ($2,3 млрд).

      В 2020 г. предусмотрены платежи на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, в сумме более 1,8 млрд гривен ($72,9 млн).

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: вывод денег, экономика Украины, долг Украины, Алексей Гончарук

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