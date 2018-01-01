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      На Украине разрешат двойное гражданство

      17.12 10:16Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Власти Украины намерены принять закон о разрешении двойного гражданства. Соответствующий президентский законопроект внесен в Верховную раду, заявил руководитель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

      При этом норма Конституции Украины о "едином гражданстве" сохранится. "Она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства", - заявил Соколюк в интервью "Европейской правде".

      Изменения заключаются в том, что власти перестанут требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта. "Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор", - пояснил Соколюк.

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Украины разработать порядок предоставления украинского гражданства как второго для украинцев из дружественных стран, а также для граждан, которые страдают из-за нарушения прав и свобод в своих странах.

      Зеленский подписал указ, по которому украинское гражданство могут получить лица, принимавшие участие в "осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины", а также лица, подвергшиеся в России политическим преследованиям.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: Украина, паспорт, Киев, гражданство, Владимир Зеленский

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