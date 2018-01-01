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      Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии "дочку" для финансовых операций

      17.12 10:47Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Сбербанк зарегистрировал дочернюю компанию Sber Trading Swiss AG (STS) в кантоне Цуг, Швейцария, сообщил сегодня банк.

      Новая компания займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами. Открытие офиса и первые сделки ожидаются в первой половине 2020 г.

      "Сбербанк активно развивает товарно-сырьевой бизнес и выстраивает для этого соответствующую торговую инфраструктуру. Наш новый международный трейдер STS будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, а также на монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами. Создание STS в европейской юрисдикции поможет нам выйти на новые рынки, увеличить масштаб и диверсификацию наших товарных операций", - заявил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

      В июле 2019 г. из-за санкций Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкого дочернего банка DenizBank A.Ş., сообщали "Вести. Экономика".

      Emirates NBD Bank PJSC (Дубай, ОАЭ) купил 99,85% акций турецкого DenizBank A.Ş.

      Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд, сообщали "Вести.Экономика". 2 апреля 2019 г. Emirates NBD Bank PJSC (Дубай) и Сбербанк России подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99,85% акций Denizbank A.S. за 15,48 млрд турецких лир. Это $2,7 млрд в пересчете по курсу $1 - 5,63 лиры.

      В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 г. выручка от продажи составила 170,7 млрд руб. при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в DenizBank за все время владения в размере 148,0 млрд руб., сообщили в Сбербанке.

      Цена сделки была рассчитана по мультипликатору 1.0х к консолидированному капиталу группы DenizBank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 г. Согласно отчетности ПАО "Сбербанк" по российским стандартам бухгалтерского учета (РПБУ) валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд руб., налог на прибыль — около 4,5 млрд руб.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Сбербанк, дочерние компании

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