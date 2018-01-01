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      Предприниматели пожаловались в ФАС на повышение банками тарифов на обслуживание касс

      17.12 10:37Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить банки на согласованность действий по повышению тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.

      Фото: www.221767.ru

      ФАС подтвердила получение письма, отмечает РБК. Московское отделение "Опоры России" отмечает увеличение количества жалоб малого бизнеса на необоснованное повышение тарифов.

      Если ФАС найдет признаки согласованности действий кредитных организаций, то им грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания.

      По мнению экспертов, установить факт согласованности в действиях банков сложно, что снижает вероятность проведения проверки со стороны ФАС.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: ФАС, штраф, предприниматель, касса, "Опора России"

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