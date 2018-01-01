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      Россия увеличила инвестиции в госдолг США до $10,7 млрд

      17.12 11:18Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Россия после нескольких месяцев продаж вновь начал скупать госдолг США. Россия в октябре 2019 г. увеличила покупку гособлигаций США по сравнению с сентябрем на $622 млн до $10,697 млрд согласно данным Минфина США.

      На долю долгосрочных облигаций США пришлось $2,57 млрд российских вложений, краткосрочных - $8,127 млрд.

      Это третье увеличение покупки гособлигаций США на российские деньги - после покупки госдолга США на $775 млн и $800 млн.

      Россия в июле сократила вложения в гособлигации США (US Treasuries) до $8,5 млрд - минимума за последние годы.

      Крупнейшим держателем госбумаг США остается Япония - $1,16 трлн., на втором месте - Китай с $1,1 трлн, на третьем - Великобритания с $334,1 млрд.

      Ранее Россия была одним из крупнейших держателей госдолга США.

      В 2013 г. инвестиции России в US Treasuries достигали $150 млрд, но после санкционного давления в 2014 г. вложения снизились. В мае 2017 г. Россия держала $108,7 млрд в гособлигациях США, а к концу декабря 2017 г. вложения составили $102,2 млрд.

      Россия снизила резко вложения в госдолг США в 2018 г. с $96 млрд до $14,9 млрд. В итоге страна вышла из списка 30 крупнейших держателей госдолга.

      В августе 2019 г. Россия впервые с февраля увеличила инвестиции в госдолг США - до $9,3 млрд.

      Рубрики: Облигации

      Метки: гособлигации, госдолг США, US Treasuries, ФНБ, экономика РФ

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