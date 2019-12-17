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      Китай будет чаще предоставлять освобождения от пошлин импортерам сельхозпродукции США

      17.12 12:18Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Китай будет предоставлять освобождения от пошлин покупателям сельскохозяйственной продукции США на более регулярной основе, после того как страны достигнут торгового соглашения "первой фазы". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

      Фото: EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

      Освобождения ранее предоставлялись траншами, но теперь они будут выдаваться чаще, рассказали собеседники агентства. Это упростит для китайских компаний покупку американских товаров, которые все еще облагаются ответными пошлинами, и поможет Пекину выполнить свои обязательства в рамках торговой сделки с Вашингтоном.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что торговая сделка "первой фазы" предусматривает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года.

      Китайские закупки сельскохозяйственной продукции, как ожидается, увеличатся до $40-50 млрд в год в течение следующих двух лет, сказал Лайтхайзер. США экспортировали в Китай сельхозпродукцию на сумму около $24 млрд в 2017 г., до начала торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками.

      Подписание на министерском уровне торгового соглашения "первой фазы" запланировано на следующий месяц.

      Министерство финансов КНР заявило в воскресенье, что страна сохранит свои ответные пошлины на американские соевые бобы, свинину и другие сельскохозяйственные товары после заключения торговой сделки, но продолжит предоставлять освобождения от пошлин.

      Ранее в декабре Министерство финансов КНР объявило, что Китай освободит от пошлин часть импортируемых из США соевых бобов и свинины. Это решение связано с заявками отдельных китайских компаний на импорт американских соевых бобов и свинины. В заявлении министерства не уточняются объемы поставок, освобожденных от пошлин.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, импорт, пошлины, сельхозпродукция, освобождение от пошлин

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