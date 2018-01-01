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      Суд постановил казнить бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа

      17.12 10:51Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Особый суд Пакистана вынес бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает газета Dawn.

      Первез Мушарраф. Фото: rus.azattyq.org

      Решение вынесено судебной коллегией в составе трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. "Мушарраф признан виновным в соответствии со ст. 6 Конституции Пакистана", - заявил Сэтх.

      Высокий суд Исламабада 28 ноября постановил отложить объявление приговора Особым судом после рассмотрения ходатайства, поданного Министерством внутренних дел Пакистана, отмечает ТАСС. МВД попросило отсрочку для повторного рассмотрения материалов делу.

      В свою очередь Особый суд 19 ноября завершил судебное разбирательство по делу о государственной измене Мушаррафа и заявил, что объявит приговор 28 ноября.

      Мушаррафа обвинили в приостановке действия конституции страны и введении чрезвычайного положения в 2007 г. Генерал Мушарраф занимал пост президента Пакистана в 2001-2008 гг.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: суд, военное положение, Пакистан, Первез Мушарраф, Исламабад

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