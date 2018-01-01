Самолет из Кёльна доставил во "Внуково" наркотики. Вопрос: кто и как погрузил 1,2 тонны метадона в самолет в Германии?

Контрабандную партию метадона стоимостью 5,8 млрд руб. изъяли в аэропорту "Внуково", наркотики поступили из Германии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Фото: ФТС

поскольку метадон не имеет хождения в Таджикистане.

можно доставлять из Германии по другим маршрутам

экипаж самолета в лице командира обязан знать о составе и происхождении груза

Командир воздушного судна заверят вес и состав багажа своей подписью

о составе и назначении груза обязан знать бригадир грузчиков

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"."Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 г. сотрудники Внуковской таможни", - сообщает ФТС.Коробки с 2,4 тыс. полимерных бутылок с бесцветной жидкостью выгружены на склад временного хранения из самолета, прибывшего из Кёльна. Метадон предварительно не задекларирован."Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны (1235 кг). Стоимость одного грамма данного вещества на "черном рынке" составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд руб. до 6 млрд руб.", - отмечает ФТС.Таможня "Внуково" 6 декабря возбудила уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".Эксперты отмечают, что груз на 100% предназначен для России,Эта бывшая советская республика сама страдает от поставок наркотиков из соседнего Афганистана. "Конкуренцию" метадону в Таджикистане составляют опиум, гашиш и героин, и местные наркодилеры совсем не заинтересованы в доступе европейских наркотиков на местный рынок.Кроме того, грузы в Таджикистан, минуя Россию, без дополнительного риска.Специалисты по авиаперевозкам подчеркивают, что, за исключением дипломатического багажа.. Это международные правила, и командир воздушного судна знал о погрузке незадекларированного метадона на борт воздушного судна. Кроме того,Таким образом, операцию по доставке метадона могли провести только под руководством спецслужб.