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      Самолет из Кёльна доставил во "Внуково" наркотики. Вопрос: кто и как погрузил 1,2 тонны метадона в самолет в Германии?

      17.12 11:30Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Контрабандную партию метадона стоимостью 5,8 млрд руб. изъяли в аэропорту "Внуково", наркотики поступили из Германии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

      Фото: ФТС

      "Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 г. сотрудники Внуковской таможни", - сообщает ФТС.

      Коробки с 2,4 тыс. полимерных бутылок с бесцветной жидкостью выгружены на склад временного хранения из самолета, прибывшего из Кёльна. Метадон предварительно не задекларирован.

      "Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны (1235 кг). Стоимость одного грамма данного вещества на "черном рынке" составляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 млрд руб. до 6 млрд руб.", - отмечает ФТС.

      Таможня "Внуково" 6 декабря возбудила уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".

      Эксперты отмечают, что груз на 100% предназначен для России, поскольку метадон не имеет хождения в Таджикистане. Эта бывшая советская республика сама страдает от поставок наркотиков из соседнего Афганистана. "Конкуренцию" метадону в Таджикистане составляют опиум, гашиш и героин, и местные наркодилеры совсем не заинтересованы в доступе европейских наркотиков на местный рынок.

      Кроме того, грузы в Таджикистан можно доставлять из Германии по другим маршрутам, минуя Россию, без дополнительного риска.

      Специалисты по авиаперевозкам подчеркивают, что экипаж самолета в лице командира обязан знать о составе и происхождении груза, за исключением дипломатического багажа. Командир воздушного судна заверят вес и состав багажа своей подписью. Это международные правила, и командир воздушного судна знал о погрузке незадекларированного метадона на борт воздушного судна. Кроме того, о составе и назначении груза обязан знать бригадир грузчиков.

      Таким образом, операцию по доставке метадона могли провести только под руководством спецслужб.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: таможня, Таджикистан, наркотик, Германия, "Внуково", Кёльн

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