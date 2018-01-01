Прогноз: нефть присмотрится также к парнокопытным и водоплавающим

Рынок ждет деталей сделки между США и КНР, в том числе по увеличению закупок сои для уменьшившегося поголовья свиней в Китае, уточняют эксперты. И также предупреждают об обострении из-за трубопровода "Северный поток-2" - с мирно зимующими пока вблизи водоплавающими.

Поголовное поражение

Поточное предложение

Наталья Приходко

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"Сообщения о достижении договоренностей по первой фазе торговой сделки между США и КНР поспособствовали подъему на нефтяном рынке с превышением отметки $65. В понедельник к 16:48 мск цены регистрировались на уровне $65,53 за баррель Brent против аналогичного показателя $64,15 неделей ранее.В краткосрочной перспективе, указал ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, цена нефти Brent может продолжить восходящее движение на фоне улучшения ожиданий в отношении торговой сделки между США и КНР, способной стать фактором повышения агрегированного спроса в мировой экономике. "Хотя пока не наблюдается достаточно оснований, чтобы диагностировать устойчивость подъема. Наш прогнозный диапазон по ценам на нефть Brent на ближайшую неделю - $64,7-62,5 за баррель", - сообщил Старцев.Учитывая оптимизм вокруг торговой сделки Китая и США, а также заявления ОПЕК об увеличении ограничения добычи нефти в странах ОПЕК+ с 1,2 млн баррелей в сутки до 1,7 млн, рассказал аналитик по международным рынкам General Invest Михаил Смирнов, допустимо предположить, что в отсутствии негативных новостей позитив по нефтяным ценам может сохраниться до конца года. Однако в среднесрочной перспективе, c учетом фундаментальных факторов, динамика цен на нефть способна быть нейтральной и иметь поддержку на уровнях около $60 за баррель, прогнозируемых Международным энергетическим агентством (МЭА) и Энергетическим агентством США, определил Смирнов.Напомним, что в пятницу президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере": "Мы достигли соглашения об очень крупной первой фазе сделки с Китаем". Как он уточнил, Пекин условился о большом количестве структурных изменений и масштабных закупках сельхозпродукции, энергоресурсов, промтоваров. В ответ Вашингтон отказался от планировавшегося с 15 декабря очередного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $160 млрд. О достижении значительного прогресса в переговорах в тот же день уведомили и представители КНР, подчеркнув, что Китай будет импортировать больше американской пшеницы и кукурузы. Но детали соглашения пока не разглашаются. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, его планируется подписать в начале января 2020 г.Последние комментарии обеих сторон позволяют рассчитывать на скорое заключение первой части торговой сделки, частью которой также может стать отсрочка (отмена) введения нового пакета пошлин на китайский импорт, отметил Антон Старцев. По его оценке, подобный сценарий окажет благоприятное влияние на динамику нефтяных котировок. Хотя пока речь идет скорее о спекулятивной реакции рынка, чем о воздействии на долгосрочный баланс спроса и предложения.Упомянутое соглашение, подтвердил Михаил Смирнов, позитивно для аппетита к риску и активов развивающихся стран. В то же время ожидания быстрого и безоговорочного разрешения конфликта не выглядят обоснованными. Например, политическая риторика может быть весьма волатильной в зависимости от текущей конъюнктуры, в частности, связанной с президентскими выборами в США. В то же время многое будет зависеть от выполнения достигнутых договоренностей на практике, особенно по части покупки сельскохозяйственной продукции. Согласно коммюнике, опубликованному на сайте Торгового представительства США, Пекин согласился в следующие два года приобретать дополнительно товаров на $200 млрд. Наряду с сельскохозяйственной сферой в коммюнике упоминаются семь пунктов о понимании между странами, включая проблематику интеллектуальной собственности, конкретизировал аналитик.Наряду с прочим, написал в комментарии глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, серьезной проблемой являются сохраняющиеся пошлины, при том, что соглашение второй фазы вряд ли будет достигнуто до президентских выборов в США в ноябре 2020 г. Да и первая фаза может оказаться под вопросом, поскольку в Вашингтоне ожидают, что китайская сторона станет закупать американских сельхозтоваров почти на $50 млрд, а это больше, чем она закупила там в целом за последние три года. К тому же общий объем спроса Китая на сою (самый большой компонент названного пакета) сегодня ниже предыдущих лет из-за резкого сокращения поголовья свиней, пораженного болезнями, так что рынку нужна подробная информация о том, по каким продуктам и на какие сроки договорились стороны, констатировал Хансен.Примечательно, что нефтяным аналитикам, похоже, придется следить не только за поголовьем китайских свиней, но и за зимовкой водоплавающих птиц у берегов Германии. Поскольку не успели еще стороны погасить торговую войну между США и КНР, как вновь грозят обостриться торговые противоречия между Штатами и Европой в связи с анонсированными американскими санкции против проекта "Северный поток-2". На минувшей неделе комитеты по вооруженным делам палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет на 2020 г., также подразумевающий санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". И теперь документ должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу. В этой связи глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия "принципиально отвергает нападки извне и экстерриториальные санкции".Впрочем, накануне уже прошла информация, что компания Nord Stream-2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток-2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 г. Некоторые издания объяснили запрос необходимостью выполнения ранее согласованного требования о том, что укладка трубопровода не должна негативно повлиять на популяцию водоплавающих птиц, зимующих в Поморской бухте, но другие СМИ увязали заявку с предполагаемыми санкциями США против "Северного потока-2" и стремлением побыстрее завершить строительство.Понятно, что новый виток торгового противостояния способен негативно сказаться на динамике глобального экономического роста и спроса на нефть, а пока аналитики также продолжают анализировать воздействие последних решений ОПЕК+ на объемы предложения.На заседании в Вене 5-6 декабря было решено расширить ограничение добычи до 1,7 млн баррелей в сутки. Более того, Саудовская Аравия уведомила, что дополнительно сократит добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки при условии исполнения остальным странами своих обязательств, напомнил Михаил Смирнов. В таких условиях, продолжил он, также представляется важным, как государства-участники будут исполнять требования соглашения в период до марта 2020 г., когда истекает срок изначального сокращения производства на 1,2 млн баррелей. И это представляется значимой точкой для дальнейшей динамики цен на нефть.Тогда как Антон Старцев заметил, что решение ОПЕК+ по квотам на добычу нефти во многом было ожидаемым и на текущий момент уже учтено в ценах на нефть.Еще до декабрьского заседания ОПЕК добывала нефть на 440 тыс. баррелей в сутки, то есть ниже максимально возможного объема (по состоянию на ноябрь), и это может вызвать вопросы по эффективности последних решений, прибавил Михаил Смирнов. Также, по его словам, многое будет зависеть от уровня производства в странах вне ОПЕК+. Ярким примером нефтяных проектов в странах, не входящих в ОПЕК+, представляется Johan Sverdrup - это крупнейшее в Западной Европе месторождение вошло в строй в октябре текущего года и уже производит 350 тыс. баррелей в сутки при прогнозном пике добычи в 660 тыс. баррелей в сутки. Также в близкой перспективе ожидается запуск ряда крупных проектов в Бразилии. В связи с этим увеличится общий уровень предложения, однако драйверов для его дальнейшего роста останется меньше, сформулировал эксперт.Одним из ключевых драйверов в последнее время выступали Соединенные Штаты. Но и американская статистика не выглядит однозначной. По информации Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 6 декабря, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 0,8 млн баррелей до 447,9 млн. Одновременно добыча нефти в Штатах снизилась на 100 тыс. до 12,8 млн баррелей в сутки. Причем, по оценке компании Baker Hughes, к 13 декабря число буровых установок в стране впервые увеличилось на 4 единицы до 667 штук после семи недель сокращения.За неделю к 6 декабря запасы сырой нефти в США увеличились на 800 тыс. баррелей. Однако, продолжил Антон Старцев, в течение ближайших недель не исключено сокращение запасов из-за увеличения потребления как в силу сезонных факторов, так и вследствие роста деловой активности, благодаря улучшению ожиданий в отношении торговой сделки с Китаем.При этом, указал Михаил Смирнов, в декабрьском отчете МЭА прогнозировалось. что мировые запасы нефти в I квартале 2020 г. вырастут на 700 тыс. баррелей в сутки. И декабрьскими оценками Энергетического агентства США также оговаривалось увеличение запасов. Но, как ожидает последнее, с учетом требований конвенции МАРПОЛ по содержанию серы в судовом топливе, загрузка НПЗ в Штатах увеличится на 3% начиная с IV квартала 2019 г., что может оказать некоторое сдерживающее влияние на объемы запасов.В то же время замедление роста добычи сланцевой нефти в США может быть обусловлено двумя взаимосвязанными факторами. Во-первых, инвесторы и кредиторы на данном этапе ходят видеть не расширение добычи, а ее рентабельность. А во-вторых, сланцевая нефть, по своей природе, добывается в фрагментированных коллекторах, с помощью гидроразрыва пласта (ГРП), и потому темпы ее добычи на отдельно взятом объекте могут быстро снижаться до 80% за год. В этих обстоятельствах требуется постоянный ввод в строй новых объектов. Но, по данным Baker Huges, количество активных комплексов добычи нефти в США сократилось с 1 075 до 810 штук в годовом выражении, а число активных комплексов ГРП - с 461 до 333. Однако важно понимать, что запасы сланцевой нефти в мире превышают запасы традиционного "черного золота" и, несмотря на текущее замедление, перспективы дальнейшего роста остаются весомыми. Любое серьезное повышение цен далее может сопровождаться увеличением производства в сланцевой индустрии, подытожил аналитик по международным рынкам General Invest.