сообщается в распоряжении кабмина. Правительство России утвердило план реализации стратегии развития автопрома,

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Внесено Минпромторгом России.Распоряжением правительства от 28 апреля 2018 г. №831-р утверждена стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 г.Цель стратегии – создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.Подписанным распоряжением утвержден план реализации стратегии. Планом, в частности, предусматривается создание механизмов, стимулирующих реализацию НИОКР, развитие производства автомобильных компонентов в России, использование локально произведенных компонентов российскими автопроизводителями, интеграцию российских поставщиков компонентов в глобальные цепочки поставок.Стратегией обозначаются следующие цели:- удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику;- рост экспорта автомобильной техники и компонентов;- наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%;- выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники, стимулирование спроса на такую технику, организация послепродажного обслуживания и создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.