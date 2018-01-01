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      Правительство России утвердило план реализации стратегии развития автопрома

      17.12 11:39Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Правительство России утвердило план реализации стратегии развития автопрома, сообщается в распоряжении кабмина.

      Внесено Минпромторгом России.

      Распоряжением правительства от 28 апреля 2018 г. №831-р утверждена стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 г.

      Цель стратегии – создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.

      Подписанным распоряжением утвержден план реализации стратегии. Планом, в частности, предусматривается создание механизмов, стимулирующих реализацию НИОКР, развитие производства автомобильных компонентов в России, использование локально произведенных компонентов российскими автопроизводителями, интеграцию российских поставщиков компонентов в глобальные цепочки поставок.

      Стратегией обозначаются следующие цели:

      - удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику;

      - рост экспорта автомобильной техники и компонентов;

      - наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%;

      - выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники, стимулирование спроса на такую технику, организация послепродажного обслуживания и создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: автопром, правительство, стратегия, экономика РФ

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