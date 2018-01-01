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      Массовые протесты привели к оттоку $5 млрд из гонконгских фондов

      17.12 14:23Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Массовые протесты в Гонконге спровоцировали отток капитала в размере до $5 млрд из инвестиционных фондов азиатского финансового центра с апреля, пишет Reuters со ссылкой на данные Банка Англии.

      Фото: EPA-EFE/LYNN BO BO

      Согласно докладу центробанка о финансовой стабильности бегство капитала началось после того, как правительство города представило законопроект об экстрадиции. Он впервые позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе материковому Китаю.

      Демонстрации, спровоцированные законопроектом и продолжающиеся с начала июня, переросли в более широкое продемократическое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе остается весьма напряженной.

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      "Эта политическая напряженность создает риски, учитывая положение Гонконга как крупного финансового центра", - говорится в докладе Банка Англии.

      Банк Англии внимательно следит за ситуацией в Гонконге, поскольку британские банки, такие как HSBC и Standard Chartered, также являются ведущими банками в Гонконге.

      Аналитики Goldman Sachs в октябре заявили, что в период с июня по август из Гонконга в Сингапур, возможно, были переведены депозиты на сумму около $4 млрд.

      Однако Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), де-факто центральный банк города, утверждает, что нет никаких явных признаков значительного оттока капитала из города.

      Как сообщали "Вести.Экономика", экономика Гонконга в III квартале впала в рецессию впервые со времен мирового финансового кризиса на фоне массовых протестов в городе.

      ВВП в июле-сентябре сократился на 3,2% относительно предыдущего квартала, что стало худшим результатом с 2009 г.

      В апреле-июле экономика Гонконга сократилась на 0,4%. Сокращение по итогам II квартала подряд соответствует определению технической рецессии.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Гонконг, Банк Англии, протесты, отток капитала

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