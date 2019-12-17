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      Moody's считает корпоративный долг Китая крупнейшей угрозой для мировой экономики

      17.12 16:46Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Корпоративный долг Китая является "самой большой угрозой" для мировой экономики, предупредил старший экономист Moody's Analytics Марк Занди. Об этом сообщает CNBC.

      Фото: EPA/JEROME FAVRE

      "Я бы назвал корпоративный долг Китая самой большой угрозой", - сказал Занди, добавив, что он очень быстро растет в Китае.

      Многие компании испытывают трудности на фоне замедления экономического роста, вызванного торговой войной и другими факторами, пояснил Занди.

      Торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику. В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

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      На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что рекордные 4,9% частных китайских эмитентов объявили дефолт по облигациям в юанях за первые 11 месяцев 2019 г. по сравнению с 0,6% в 2014 г.

      В октябрьском докладе рейтинговое агентство объяснило это ужесточением кредитования в результате усилий правительства по сокращению доли заемных средств. Местные органы власти также продемонстрировали "большую терпимость" к дефолтам, говорится в докладе.

      Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", в стране может назревать кризис задолженности домохозяйств.

      Долг домохозяйств Китая в конце 2018 г. вырос до 60,4% ВВП, сообщил Народный банк Китая в своем ежегодном отчете о финансовой стабильности. Впервые отношение долга домашних хозяйств к доходу достигло 99,9%, что означает, что общий долг теперь примерно равен общему доходу домохозяйств.

      Аналитики скептически оценивают возможности стимулирования потребления в Китае, учитывая растущий уровень долга и замедление роста ВВП.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, долг, корпоративный долг

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