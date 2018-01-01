Китай предложил ЕС соглашение о свободной торговле

Министр иностранных дел Китая Ван И предложил Евросоюзу запустить работу над созданием соглашения о свободной торговле со страной.

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Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Китай и Евросоюз начали в 2013 г. переговоры об инвестиционном соглашении, но Ван И предложил сторонам подумать и над договором о свободной торговле."Нам нужно работать для FTA (Free trade agreement, соглашение о свободной торговле – прим. ред.)… Со многими странами мы ведем переговоры об FTA. Для нас Европа – один из приоритетов", - сказал он на конференции в Брюсселе.Министр отметил, что стороны "могли бы запустить как минимум переговоры об FTA, начиная с экономического обоснования", эксперты могли бы оценить, будет ли выгодным такое соглашение. По его словам, процесс проведения экономического обоснования может занять минимум год-два, сами переговоры – еще несколько лет."Нам нужно использовать возможность и начать работать", - сказал он.Министр отметил, что ЕС ведет переговоры и заключает соглашения о свободной торговле со многими странами. "Но вы не говорите с Китаем. Но Китай ваш основной торговый партнер, почему вы не говорите с вашим крупнейшим торговым партнером? Этого я не могу понять. Используя эту возможность, я хочу призвать… Давайте запустим переговоры об FTA, хотя бы экономическое обоснование", - сказал министр, сообщило РИА "Новости".