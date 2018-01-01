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      Из Китая с любовью: в Россию пытаются ввезти зараженные вредными организмами цитрусовые и картофель

      17.12 12:09Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Россельхознадзор (РСХН) попросил Китай усилить контроль за поставляемой в Россию сельхозпродукцией. РСХН провел переговоры с департаментом карантина продукции животного и растительного происхождения Главного таможенного управления (ГТУ) Китая.

      "Россельхознадзор сообщил китайской стороне о необходимости усиления внутреннего контроля за продукцией растительного происхождения, отправляемой в Россию", - сообщает РСХН.

      РСХН уже усилил карантинный фитосанитарный контроль за ввозом цитрусовых и картофеля из Китая, что связано с неоднократными случаями обнаружения карантинных вредных организмов в этих фруктах и овощах.

      РСХН предупредил китайскую сторону, что при повторном обнаружении карантинных вредных объектов в растительной продукции ведомство может ввести временные ограничения на поставку в Россию цитрусовых и картофеля.

      ГТУ Китая проводит расследования по указанным случаям, после чего предоставит отчет российской стороне.

      По данным РСХН, в 2019 г. выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) в цитрусовых и два случая обнаружения вредных организмов (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода) в картофеле.

      По данным ФТС, ведущим поставщиком картофеля в Россию является Египет, в 2018 г. из этой страны поступило 361,4 тыс. тонн (62,9% общего объема российского импорта картофеля). Китай занимает четвертое место по этому показателю (53,1 тыс. тонн, 9,2%).

      В 2018 г. Китай поставил в Россию 180 тыс. тонн цитрусовых.

      Рубрики: АПК

      Метки: Китай, картофель, РСХН, фитосанитарный контроль, цитрус

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