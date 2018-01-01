ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Безработица в Великобритании вернулась к минимуму почти за 45 лет

      17.12 13:12Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Количество рабочих мест в экономике Великобритании в августе-октябре увеличилось сильнее, чем ожидалось. Безработица вернулась к минимальному уровню почти за 45 лет.

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Количество работающих британцев в августе-октябре увеличилось на 24 тыс. до 32,8 млн, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 10 тыс.

      Занятость достигла рекордно высокого уровня 76,2%.

      Между тем, число безработных сократилось на 13 тыс. до 1,281 млн человек. Уровень безработицы снизился до 3,8%, вернувшись к минимуму с начала 1975 г.

      Ссылки по теме

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Национального статистического управления (ONS), экономика Великобритании стагнировала в октябре после сокращения в течение двух месяцев подряд. Впервые с 2009 г. рост ВВП не наблюдался в течение трех месяцев подряд.

      В августе-октябре экономика не изменилась по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Великобритания находится на пути к росту ВВП чуть более чем на 1% в этом году, что станет худшим показателем со времен мирового финансового кризиса.

      Тем не менее рынок труда в стране остается сильным. Низкий уровень безработицы способствовал повышению заработной платы, что может усилить инфляционное давление в экономике.

      Заработная плата с учетом бонусов в августе-октябре выросла на 3,2% в годовом выражении, минимальными темпами более чем за год, после увеличения на 3,7% в июле-сентябре. Замедление роста во многом обусловлено базой сравнения, поскольку в октябре 2018 г. отмечались большие бонусные платежи, отмечает ONS.

      Рост средней заработной платы без учета бонусов замедлился до 3,5% с 3,6% в июле-сентябре.

      Количество вакансий составило 794 тыс., оказавшись на минимуме с июня-августа 2017 г., что указывает на осторожное отношение компаний к найму сотрудников на фоне неопределенности вокруг Brexit.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: безработица, Великобритания, рабочие места, заработная плата

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить