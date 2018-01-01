Автомобили подорожают: автопром лишают субсидий

Автопроизводители в России с 2020 г. получат субсидии в зависимости от локализации, а к 2022 г. гарантированная доля субсидий сократится до нуля. Это приведет к росту стоимости производства и повышению цен автомобилей.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Автопроизводителям 16 декабря на правительственном совещании было объявлено о том, что дифференциация промсубсидий (де-факто компенсации утильсбора, от которых зависит рентабельность производства) будет введена с 2020 г., сообщил "КоммерсантЪ".С 2020 г. все работающие в России автоконцерны, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), гарантированно получат только половину компенсаций, остальные 50% будут начисляться по фактической локализации.С 2021 г. 75% компенсаций будет выплачиваться по фактической локализации, с 2022 г. - все 100%. Уровень локализации будет рассчитываться исходя из балльной системы, прописанной в 719-м постановлении правительства, для максимальной компенсации нужно набрать 4 тыс. баллов.На данный момент максимум баллов, которые имеет смысл набирать автопроизводителям (для доступа к программе госзакупок с 2025 г.), оценивался в 5,5–5,8 тыс. баллов. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов.Автоконцерны шли на подписание СПИК именно ради того, чтобы получать промышленные субсидии общим размером около 150 млрд руб. в год, но теперь ситуация изменилась.