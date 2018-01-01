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      Россия вложит $500 млн в сирийскую морскую базу

      17.12 13:09Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Россия за ближайшие 4 года вложит $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время посещения Сирии с рабочим визитом.

      Глубина моря в порту небольшая - 4-13 м, и максимальный вес судна, принимаемого портом, составляет 30-35 тыс. тонн. Для успешной работы необходимо углубить дно порта, чтобы принимать суда весом до 100 тыс. тонн.

      Ранее власти Сирии искали инвестора для расширения порта и оценили работы в $500 млн.

      Россия приняла предложение Сирии.

      "Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в $500 млн", - отметил Борисов.

      В порту уже созданы 3700 рабочих мест. Россия намерена увеличить загрузку порта за счет восстановления и местами прокладки новых участков железной дороги через Сирию и Ирак, уточнил Борисов.

      В 2017 г. Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ России, сообщали "Вести. Экономика".

      Согласно документу в Тартусе могут базироваться до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Также предполагалось расширить судоремонтные возможности базы.

      В сирийском Тартусе начинает работу судоремонтный комплекс Черноморского флота для обеспечения мелким ремонтом кораблей и подводных лодок постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном моря. Комплекс разместится в пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России.

      Для нового комплекса закуплено и отправлено в Тартус самое современное станочное оборудование.

      Пока мелким ремонтом кораблей российской средиземноморской эскадры занимаются плавучие мастерские Черноморского флота. Они дежурят в Тартусе по принципу ротации: в среднем вахта каждой такой мастерской длится полгода.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Сирия, Юрий Борисов, Тартус, военные базы

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