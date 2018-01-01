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      Промпроизводство в РФ: ожидаемое снижение

      17.12 13:25Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Общее снижение промпроизводства на 0,3% в ноябре было ожидаемым. Снижение различных показателей промышленности в разных странах на фоне замедления экономики, снижение спроса на экспортные российские товары и замедление внутреннего спроса – все эти факторы не могли не отразиться на данных Росстата, считает Андрей Люшин, заместитель председателя правления "Локо Банка".

      Андрей Люшин, заместитель председателя правления "Локо Банка"

      "Пытаясь проанализировать данные Росстата за ноябрь 2019 г., сложно обойтись без цифр за более длительный период (год-два), так как нужно понять, опубликованные статистические данные – это хорошо или не очень. К сожалению, далеко не все цифры Росстат дает в абсолютном выражении (тонны, млн рублей и пр.), а только по процентному соотношению делать выводы не получится. Поэтому возьмем данные за прошлые года и сравним с тем, что дает Росстат.

      В первую очередь стоит рассмотреть цифры по добывающей и обрабатывающей промышленности отдельно. Добывающая промышленность – это производство нефти, газа и угля – дает наибольшее пополнение ВВП. Анализируя данные обрабатывающей промышленности, можно сделать некие выводы о ситуации в экономике в целом. В группу обрабатывающей промышленности входят химическая, пищевая, легкая, лесная промышленность, машиностроение и металлургия.

      По производству нефти имеем все на уровне прошлых лет: в 2016 г. произведено 548 млн тонн, в 2017 г. – 546 млн тонн, в 2018 г. – 556 млн тонн, за 11 месяцев 2019 г. – снижение до 512 млн тонн. Но по итогам года цифра будет на уровне с прошлыми периодами.

      Источник: Росстат

      Производство газа в стране увеличивается: 2016 г. – 557 млрд кубометров, 2017 г. – 607 млрд кубометров, 2018 г. – 639 млрд кубометров, за 11 месяцев 2019 г. – 670 млрд кубометров. По производству нефти в РФ все понятно: объемы не растут на фоне снижения общемирового спроса и ограничений по добыче со стороны ОПЕК+. Производство газа в настоящее время наращивается во всем мире, в том числе и в России, в связи с ростом спроса.

      Источник: Росстат

      По обрабатывающей промышленности интересны цифры по металлургии – это одно из главных направлений российского несырьевого экспорта. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года сократился выпуск стального проката (на 0,3% - 56,1 млн тонн), производство чугуна уменьшилось на 1,4% до 46,8 млн. тонн. Производство стали в слитках и полуфабрикатов сократилось на 1,4% до 53,6 млн тонн. Это также воздействие замедления мировой экономики, в результате чего снижаются объемы экспортных поставок. С другой стороны, внутренний спрос также замедляется. Отмечено уменьшение заказов на изготовление металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей. Причина – внутренний спрос.

      Источник: Росстат

      Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизилось на 14,6% (ноябрь 2019 г. к ноябрю 2018 г.). При этом производство автотранспортных средств уменьшилось на 15,2%, кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 40,5%, комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств - на 6,9%. Серьезное падение, обоснованное снижением темпов продаж автотранспорта в РФ, отмечается и на экспорт. Одновременно отмечен рост производства тяглового и подвижного состава по сравнению с ноябрем 2018 г.: магистральных электровозов - на 22,2%, тепловозов - на 70%, пассажирских вагонов - на 15,8%, грузовых магистральных вагонов - на 7,9%. Производство этих видов железнодорожной техники выросло и по сравнению с октябрем 2019 г. Рост объясним: в стране сейчас проходит программа массового обновления подвижного состава РЖД.

      В целом показатели промышленного производства РФ как по итогам ноября, так и по году отражают тенденции в мировой и российской экономике: замедление темпов прироста ВВП, снижение потребительского спроса".

      Рубрики: Росстат, Энергетика, Металлургия

      Метки: нефть, газ, ВВП, металлургия, промышленность, Росстат, производство, Андрей Люшин

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