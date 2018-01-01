Промпроизводство в РФ: ожидаемое снижение

Общее снижение промпроизводства на 0,3% в ноябре было ожидаемым. Снижение различных показателей промышленности в разных странах на фоне замедления экономики, снижение спроса на экспортные российские товары и замедление внутреннего спроса – все эти факторы не могли не отразиться на данных Росстата, считает Андрей Люшин, заместитель председателя правления "Локо Банка".

Андрей Люшин, заместитель председателя правления "Локо Банка"

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"."Пытаясь проанализировать данные Росстата за ноябрь 2019 г., сложно обойтись без цифр за более длительный период (год-два), так как нужно понять, опубликованные статистические данные – это хорошо или не очень. К сожалению, далеко не все цифры Росстат дает в абсолютном выражении (тонны, млн рублей и пр.), а только по процентному соотношению делать выводы не получится. Поэтому возьмем данные за прошлые года и сравним с тем, что дает Росстат.В первую очередь стоит рассмотреть цифры по добывающей и обрабатывающей промышленности отдельно. Добывающая промышленность – это производство нефти, газа и угля – дает наибольшее пополнение ВВП. Анализируя данные обрабатывающей промышленности, можно сделать некие выводы о ситуации в экономике в целом. В группу обрабатывающей промышленности входят химическая, пищевая, легкая, лесная промышленность, машиностроение и металлургия.По производству нефти имеем все на уровне прошлых лет: в 2016 г. произведено 548 млн тонн, в 2017 г. – 546 млн тонн, в 2018 г. – 556 млн тонн, за 11 месяцев 2019 г. – снижение до 512 млн тонн. Но по итогам года цифра будет на уровне с прошлыми периодами.Производство газа в стране увеличивается: 2016 г. – 557 млрд кубометров, 2017 г. – 607 млрд кубометров, 2018 г. – 639 млрд кубометров, за 11 месяцев 2019 г. – 670 млрд кубометров. По производству нефти в РФ все понятно: объемы не растут на фоне снижения общемирового спроса и ограничений по добыче со стороны ОПЕК+. Производство газа в настоящее время наращивается во всем мире, в том числе и в России, в связи с ростом спроса.По обрабатывающей промышленности интересны цифры по металлургии – это одно из главных направлений российского несырьевого экспорта. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года сократился выпуск стального проката (на 0,3% - 56,1 млн тонн), производство чугуна уменьшилось на 1,4% до 46,8 млн. тонн. Производство стали в слитках и полуфабрикатов сократилось на 1,4% до 53,6 млн тонн. Это также воздействие замедления мировой экономики, в результате чего снижаются объемы экспортных поставок. С другой стороны, внутренний спрос также замедляется. Отмечено уменьшение заказов на изготовление металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей. Причина – внутренний спрос.Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизилось на 14,6% (ноябрь 2019 г. к ноябрю 2018 г.). При этом производство автотранспортных средств уменьшилось на 15,2%, кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 40,5%, комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств - на 6,9%. Серьезное падение, обоснованное снижением темпов продаж автотранспорта в РФ, отмечается и на экспорт. Одновременно отмечен рост производства тяглового и подвижного состава по сравнению с ноябрем 2018 г.: магистральных электровозов - на 22,2%, тепловозов - на 70%, пассажирских вагонов - на 15,8%, грузовых магистральных вагонов - на 7,9%. Производство этих видов железнодорожной техники выросло и по сравнению с октябрем 2019 г. Рост объясним: в стране сейчас проходит программа массового обновления подвижного состава РЖД.В целом показатели промышленного производства РФ как по итогам ноября, так и по году отражают тенденции в мировой и российской экономике: замедление темпов прироста ВВП, снижение потребительского спроса".