Прогноз Минэкономразвития по росту промпроизводства на 2019 год может не сбыться. Не беда, МЭР подготовит новый прогноз

Рост промышленного производства в России замедлится в декабре 2019 г. и начале 2020 г., а в 2019 г. промпроизводство может вырасти незначительно ниже прогноза в 2,3%, отмечено в докладе Минэкономразвития "О динамике промышленного производства".

С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 г. может оказаться несколько ниже текущего прогноза (2,3% год к году).

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"."Годовые темпы роста промышленного производства в ноябре снизились до 0,3% в годовом сравнении (с 2,6% в октябре) и достигли минимального за последние два года уровня. Динамика обрабатывающей промышленности начала соответствовать слабым значениям индекса PMI, который с мая текущего года находится в негативной области", - отмечено в докладе."Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в европейской части России.При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 г.", - подчеркивает Минэкономразвития.По данным Росстата, рост промпроизводства замедлился в ноябре до 0,3% в годовом выражении с 2,6% в ноябре, 3% в сентябре, 2,9% в августе, 2,8% в июле, 3,3% в июне. В январе-ноябре промпроизводство выросло на 2,4% в годовом выражении."В отраслевом разрезе основной вклад в ухудшение динамики обрабатывающих отраслей внесло сокращение выпуска в машиностроительном (минус 4,4% в годовом сравнении в ноябре) и металлургическом комплексах (минус 4,9%). При этом отрасли, которые в течение последних лет оставались драйверами роста обрабатывающей промышленности - пищевая промышленность, химический комплекс, производство стройматериалов, также продемонстрировали замедление роста.Вместе с тем стабильный положительный вклад второй месяц подряд вносит компенсирующий рост производства кокса и нефтепродуктов (плюс 4,1% в ноябре после 6,8% в годовом сравнении в октябре), связанный с окончанием модернизации на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов", - заключает МЭР.