Россия, Украина и Еврокомиссия 19 декабря обсудят поставки газа

Следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с участием РФ, Украины и Еврокомиссии на политическом уровне планируется 19 декабря, сообщается в Twitter вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 17, 2019

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"."С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал он."Настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям", - сообщил Шефчович.Ранее представители РФ и Украины провели двусторонние переговоры по газу. Одна встреча прошла 28 ноября в Вене, в ней принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".Еще одна встреча прошла в Вене 13 декабря, сообщило ТАСС. Ее основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 г., так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.