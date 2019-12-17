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      Россия, Украина и Еврокомиссия 19 декабря обсудят поставки газа

      17.12 14:29Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с участием РФ, Украины и Еврокомиссии на политическом уровне планируется 19 декабря, сообщается в Twitter вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

      "С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал он.

      "Настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям", - сообщил Шефчович.

      Ранее представители РФ и Украины провели двусторонние переговоры по газу. Одна встреча прошла 28 ноября в Вене, в ней принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 г., перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

      Еще одна встреча прошла в Вене 13 декабря, сообщило ТАСС. Ее основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 г., так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Марош Шефчович, поставки газа в ЕС, трехсторонняя встреча

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