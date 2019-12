Россия, Украина и Еврокомиссия 19 декабря обсудят поставки газа

Следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с участием РФ, Украины и Еврокомиссии на политическом уровне планируется 19 декабря, сообщается в Twitter вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE