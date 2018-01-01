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      Госдума приняла закон об электронных лицензиях в России

      17.12 13:45Распечатать

      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении реестровой модели выдачи лицензий и предоставление лицензий в электронной форме.

      Закон был подготовлен правительством России в соответствии с поручением президента о повышении качества оказаний госуслуг в электронной форме.

      "Одним из базовых принципов реформирования системы оказания государственных услуг является внедрение реестровой модели. Реестровая модель подразумевает переход от предоставления результата госуслуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре. На практике такая модель уже внедрена в федеральных органах исполнительной власти, Росреестре, ФМС России", - говорится в пояснительной записке к документу.

      Для внедрения реестровой модели в сферу оказания госуслуг по лицензированию законопроект закрепляет механизм выдачи лицензии в электронной форме. Предполагается отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.

      При таком подходе результатом оказания госуслуги будет не бумажный документ, а запись в электронном реестре. За получение выписки из реестра лицензий в виде электронного документа предлагается не взимать госпошлину.

      Информация о наличии лицензий будет размещаться в реестрах лицензий. Эта информация будет открытой. Получить такую информацию можно будет посредством поиска в реестрах лицензий или путем запроса выписки из соответствующего реестра, предоставляемой в виде электронного документа или на бумажном носителе.

      Реализация закона позволит значительно упростить процедуры лицензирования и получения информации о лицензировании для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также приведет к уменьшению документооборота в данной сфере, указывают в правительстве.

      Ко второму чтению документа были приняты поправки, регламентирующие порядок получения от заявителей сведений о конкретной лицензии в электронной форме.

      Также был дополнен перечень служб, освобожденных от получения лицензии для перевозки пассажиров и иных лиц автобусами, в него включается федеральный орган госвласти в области разведывательной деятельности.

      Закон вступит в силу 1 января 2021 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.

      Записи в реестрах лицензий, внесенные до дня вступления закона в силу, должны быть приведены в соответствие с законодательством до 1 января 2022 г.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Госдума, законопроект, лицензии

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