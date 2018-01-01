Госдума приняла закон об электронных лицензиях в России

Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении реестровой модели выдачи лицензий и предоставление лицензий в электронной форме.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".Закон был подготовлен правительством России в соответствии с поручением президента о повышении качества оказаний госуслуг в электронной форме."Одним из базовых принципов реформирования системы оказания государственных услуг является внедрение реестровой модели. Реестровая модель подразумевает переход от предоставления результата госуслуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре. На практике такая модель уже внедрена в федеральных органах исполнительной власти, Росреестре, ФМС России", - говорится в пояснительной записке к документу.Для внедрения реестровой модели в сферу оказания госуслуг по лицензированию законопроект закрепляет механизм выдачи лицензии в электронной форме. Предполагается отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий.При таком подходе результатом оказания госуслуги будет не бумажный документ, а запись в электронном реестре. За получение выписки из реестра лицензий в виде электронного документа предлагается не взимать госпошлину.Информация о наличии лицензий будет размещаться в реестрах лицензий. Эта информация будет открытой. Получить такую информацию можно будет посредством поиска в реестрах лицензий или путем запроса выписки из соответствующего реестра, предоставляемой в виде электронного документа или на бумажном носителе.Реализация закона позволит значительно упростить процедуры лицензирования и получения информации о лицензировании для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также приведет к уменьшению документооборота в данной сфере, указывают в правительстве.Ко второму чтению документа были приняты поправки, регламентирующие порядок получения от заявителей сведений о конкретной лицензии в электронной форме.Также был дополнен перечень служб, освобожденных от получения лицензии для перевозки пассажиров и иных лиц автобусами, в него включается федеральный орган госвласти в области разведывательной деятельности.Закон вступит в силу 1 января 2021 г., за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.Записи в реестрах лицензий, внесенные до дня вступления закона в силу, должны быть приведены в соответствие с законодательством до 1 января 2022 г.