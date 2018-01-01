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      Власти предложат реформу системы капитального ремонта многоквартирных домов

      17.12 14:43Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Минстрой намерен весной 2020 г. представить Госдуме предложения по реформе системы капитального ремонта многоквартирных домов, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

      Фото: stavropol.vsedomarossii.ru

      "Вопросы капитального ремонта сложные. Мы планируем, что в весеннюю сессию министерство подготовит ряд серьезных предложений в целом по реформе капитального ремонта", - отметил Якушев, сообщает "Интерфакс". Предложения предварительно обсудят с профильными ведомствами.

      "В данном документе точно не нужно ее (реформу - прим. ред.) отображать, но этот вопрос мы с повестки не снимаем", - подчеркнул министр.

      Между тем региональная подпрограмма капитального ремонта ветхого жилья со степенью износа до 70% внесена в правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расселения аварийного жилья. Для ускорения расселения власти предложили гражданам брать ипотеку под субсидируемые государством проценты.

      Рубрики: Недвижимость, Правительство, Парламент

      Метки: ипотека, Госдума, капремонт, Минстрой, многоквартирный дом

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