Власти предложат реформу системы капитального ремонта многоквартирных домов

Минстрой намерен весной 2020 г. представить Госдуме предложения по реформе системы капитального ремонта многоквартирных домов, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

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ряд серьезных предложений в целом по реформе капитального ремонта

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"."Вопросы капитального ремонта сложные. Мы планируем, что в весеннюю сессию министерство подготовит", - отметил Якушев, сообщает "Интерфакс". Предложения предварительно обсудят с профильными ведомствами."В данном документе точно не нужно ее (реформу - прим. ред.) отображать, но этот вопрос мы с повестки не снимаем", - подчеркнул министр.Между тем региональная подпрограмма капитального ремонта ветхого жилья со степенью износа до 70% внесена в правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расселения аварийного жилья. Для ускорения расселения власти предложили гражданам брать ипотеку под субсидируемые государством проценты.