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      Россия заявила о решении вернуть Асаду контроль над нефтедобычей

      17.12 13:43Распечатать
      Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика". Вице-премьер РФ Юрий Борисов обсудил во вторник с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы восстановления контроля Дамаска над нефтяными районами страны. Все месторождения вернутся под контроль Сирии, заявил Борисов.

      "Да, обсуждали вопросы нефти. Ситуация в Заевфратье улучшается. Я думаю, постепенно все исконные недра Сирийской Арабской Республики будут принадлежать государству и ситуация стабилизируется", - заявил Борисов журналистам после встречи.

      Основные месторождения в Сирии находятся под контролем США. Президент Дональд Трамп заявлял, что США не отдадут контроль над нефтедобычей.

      16 декабря парламент Сирии одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений - с компаниями "Меркурий" и "Вилада".

      Возврат месторождений может ухудшить отношения России и Турции.

      США продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях, заявил 16 декабря президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

      "Сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции", - отметил Асад.

      Процесс возврата контроля через переговоры осложняется санкциями. Остается лишь блокада маршрутов контрабандной нефти.

      По российским данным, подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой "Автономной администрации Восточной Сирии".

      Доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США.

      С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого "частного бизнеса" американских государственных служб превышает $30 млн, заявили в Минобороны России.

      США оттеснили Турцию на рынке контрабанды нефти. Ранее Турция имела доступ к нефти при поддержке террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

      Теперь США занимаются контрабандой нефти, добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат.

      "Турецкий режим напрямую принимает участие в продаже нефти - ранее c "Джебхат ан-Нусрой", позднее с ИГ, а сегодня с американцами", - отметил Асад в интервью, текст которого опубликовало сирийское агентство SANA.

      США в 2018-2019 гг. взяли под контроль месторождения нефти в Сирии. США заявили, что доходы от продажи нефти идут на поддержку повстанцев в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). США имеют право распоряжаться сирийской нефтью, отметил ранее президент США Дональд Трамп.

      Минобороны России заявило, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны. Караваны нефтевозов охраняются частными военными компаниями и спецназом США.

      По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, присутствие США в регионе законно, и США хотят гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии не попадут в руки террористов. Джеффри подчеркнул, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Сирия, Юрий Борисов, контрабанда нефти

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