"Рособоронэкспорт" поставил за рубеж партию винтовок ORSIS T-5000 стоимостью более 100 млн рублей

"Рособоронэкспорт" поставил иностранному заказчику партию винтовок ORSIS T-5000 стоимостью более 100 млн руб.

ORSIS T-5000. Фото: ru.wikipedia.org

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика"."С 2017 г., когда "Рособоронэкспорт" получил право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных заказчиков на него на сумму свыше $150 млн. Несколько контрактов уже исполнено, в том числе на поставку винтовок ORSIS T-5000", - заявил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.Один из контрактов стоимостью более 100 млн руб. уже выполнен."Рособоронэкспорт" и "Промтехнология" (производитель ORSIS) договорились о совместной работе. "Специалисты спецэкспортера принимают участие в разработке перспективных видов стрелкового оружия совместно с ORSIS. Например, в конструкции недавно анонсированного военного варианта винтовки К-15М были учтены предложения "Рособоронэкспорта", которые основываются на требованиях заказчиков и тенденциях мирового рынка оружия", - подчеркивает "Рособоронэкспорт".В 2019 г. "Рособоронэкспорт" провел более 40 показов винтовок в рамках международных выставок в Кот-д'Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме, а также на выставках "Армия-2019" и "Интерполитех".На форуме Россия - Африка в октябре в Сочи винтовки ORSIS вызвали огромный интерес. "В результате проведенной работы в настоящее время ведутся коммерческие переговоры на поставку продукции ORSIS более чем с десятью странами континента. Для некоторых заказчиков уже проведены тестовые испытания в России. Кроме того, в 2020 г. запланировано участие ООО "Промтехнология" в выставке DefExpo India с экспозицией гражданского и служебного оружия на стенде "Рособоронэкспорта", - отмечает "Рособоронэкспорт".Снайперская винтовка ORSIS Т-5000, которую производят на заводе "Промтехнологии" в Москве, весит около 6 кг, способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. м, впервые представлена в 2011 г. на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. На основе Т-5000 разработана версия для ФСО и ФСБ.