Топ-10 самых громких скандалов и крупных неудач Facebook

Доверие к социальной сети Facebook за последнее десятилетие значительно пошатнулось. Виной тому - многочисленные скандалы, связанные с утечкой и халатным обращением с пользовательскими данными. Порой компанию Цукерберга и вовсе уличали в недобросовестном поведении в отношении конкурентов. Регуляторы многих стран уже давно пристально наблюдают за деятельностью Facebook, а политики заявляют с трибун, что монополизации и гегемонии компании надо положить конец. Тем более что поводов сомневаться в добропорядочности Facebook предостаточно.

Скандал с Cambridge Analytica Самый крупный скандал прогремел в марте 2018 г., когда стало известно, что компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 г. Глава Facebook Марк Цукерберг признал, что соцсеть допустила несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами. Цукерберга позвали в Вашингтон, чтобы тот ответил за действия своей компании.

Facebook хранила историю переписки и отслеживала звонки Вскоре после скандала с Cambridge Analytica Facebook внесла изменения в политику приватности и позволила пользователям скачивать всю собранную о них информацию. Тогда и выяснилось, что социальная сеть может отслеживать звонки и историю переписки в SMS-сообщениях. Некоторые пользователи обнаружили, что Facebook хранила данные трехлетней давности. Кроме того, в архиве Facebook хранились телефонные номера контактов пользователя, включая те, которые были уже удалены из памяти телефона. В свою защиту компания заявила о том, что пользователи сами давали разрешение на сбор подобной информации.

Распространение фейков в Мьянме В марте 2018 г. Facebook обвинили в том, что она позволила распространять фейковые новости о рохинджа (этническая группа в Мьянме — прим. ред), которых систематически убивают. С тех пор Facebook удалила аккаунты злоумышленников и обновила политику контента, которая запрещает распространять угрозы насилия и дезинформацию, которая побуждает к насилию. Но проблемы Facebook не ограничиваются Мьянмой. После насилия на Шри-Ланке власти приказали интернет-провайдерам и операторам связи заблокировать Facebook и WhatsApp. Правительство в Папуа–Новой Гвинее приняло то же решение.

Хакеры получили доступ к 30 млн. аккаунтов В сентябре 2018 г. хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 30 млн. аккаунтов. Facebook заявила, что работает с ФБР, чтобы установить личность преступников.

FTC оштрафовала Facebook на $5 млрд Федеральная торговая комиссия США (FTC) в июле оштрафовала Facebook на $5 млрд из‑за скандала с Cambridge Analytica, получившей доступ к данным миллионов пользователей. Это самый большой штраф, который FTC когда‑либо назначала технологической компании. Кроме того, по соглашению с комиссией глава Facebook Марк Цукерберг должен лично подтвердить, что соцсеть обеспечивает защиту пользовательской информации. В случае дачи ложных показаний ему будет грозить в том числе уголовная ответственность.

Facebook хранила данные пользователей незашифрованными Facebook признала, что во внутренней базе данных компании пароли некоторых пользователей соцсети хранились в незашифрованном виде. Речь шла о сотнях миллионов пользователей приложения Facebook Lite, десятках миллионов других пользователей Facebook и десятках тысяч пользователей Instagram. К ним с 2012 г. имели доступ до 20 тыс. сотрудников соцсети.

Цукерберга призвали к ответу за Libra Facebook объявила о своих планах запустить криптовалюту под названием Libra, в октябре Цукерберг в очередной раз дал показания комитету палаты представителей о финансовых последствиях и регулировании криптовалюты. Вскоре появились новости о том, что партнеры проекта начали отказываться от участия.

Facebook следит за пользователями Android В ноябре более 4 тыс. страниц внутренних документов Facebook были обнародованы в ходе судебного иска с разработчиком приложений. Документы показали, как компания перекрывает доступ разработчикам к данным, планирует отслеживать местонахождение пользователей Android, а также рассматривает возможность взимания платы за доступ к данным пользователей, в том числе и с разработчиков.

Facebook давит конкурентов Facebook использовала информацию о своих пользователях для давления на конкурентов и поощрения партнеров, 7 ноября сообщил телеканал NBC. Утверждается, что в распоряжении телеканала оказались документы, доказывающие использование пользовательской информации. Речь идет примерно о 7 тыс. страниц утекших данных, причем из них около 4 тыс. представляют собой внутренние сообщения, заметки, презентации и электронные таблицы. Около 1200 страниц помечены как "строго конфиденциальные". Все эти данные относятся к периоду с 2011 по 2015 гг.

Политическая реклама в соцсети Последний скандал был связан с политической рекламой в Facebook. Компания не проверяет политическую рекламу, которая вызвала критику со стороны политиков и сотрудников, и кажется, что это будет и дальше головной болью Facebook, особенно в преддверии выборов 2020 г.

Москва, 17 декабря - "Вести.Экономика".